10 użytecznych aplikacji Google, z których nie korzystasz

1. Measure

2. Premie za ankiety Google

3. Tapety

4. Google Moja Firma

5. Skaner zdjęć Google

6. Google Keep

7. Files by Google

8. Google Arts & Culture

9. Google Duo

10. Google Fonts

Prawie każdy smartfon z Androidem (pozdro, Huawei) sprzedawany jest z preinstalowanym oprogramowaniem Google. Użytkownicy popularnego systemu znają doskonale aplikacje takie jak Mapy Google, Zdjęcia, YouTube, Dysk, czy nawet Filmy Play. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że firma z Mountain View ma w swoim portfolio znacznie większą liczbę przydatnych narzędzi. W tym artykule chciałbym zaprezentować dziesięć praktycznych aplikacji Google, o których istnieniu część z Was może nie wiedzieć.Aplikacja Measure jest w stanie zastąpić linijkę, dalmierz lub kilka innych przyrządów umożliwiających wymiarowanie przeróżnych powierzchni. Praktyczne narzędzie pozwoli sprawdzić szerokość kanapy, wysokość stołu, czy też rozmiar dywanu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić zdjęcia pomiarów, a same pomiary skopiować do schowka. Dokładność? Niezła. Atutem jest wysoka powtarzalność wyników. Efekty mogą być jednak różne i być najlepsze na smartfonach z wyższej półki.Program Premie za ankiety Google zadebiutował w Polsce , a wraz z nim udostępniono w sklepie z aplikacjami program o tej samej nazwie. Google płaci internautom za wypełnianie ankiet ekwiwalent punktowy nawet ok. 4 złotych. Pieniędzy nie da się niestety wypłacić, ale da się je spożytkować w sklepie Google Play na aplikacje oraz mikropłatności. Część wydanych przez Was pieniędzy gigant i tak odzyska w formie prowizji, ale... dlaczego do Waszego wirtualnego portfela miałoby nie trafić nieco grosza?Jeżeli szukacie fajnych tapet na swojego smartfona, to nie szukajcie dalej. Oto bowiem prezentujemy aplikację Tapety od Google, która pozwala ustawić efektowne obrazy z kolekcji Google Earth, Google+ i wielu innych usług. Poszczególne tapety posegregowane są w kategorie, a każda z nich dysponuje pokaźnym zasobem obrazów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdego dnia apka prezentowała nową grafikę. Powtarzalność jest niemalże zerowa, a jakość - bardzo wysoka.Praktyczne narzędzie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Masz sklep, pub lub prowadzisz innego rodzaju działalność usługową? Wyróżnij profil swojej firmy i zachęć te osoby do stania się jej klientami dzięki aplikacji Google Moja Firma. To właśnie za jej pomocą dodasz profil swojej firmy do Map Google, wymienisz SMS-y z klientami, odpowiesz na opinie i zobaczysz na karcie Klienci kim są osoby obserwujące profil Twojej firmy. Posiadanie wizytówki firmy w Google to w dzisiejszych czasach obowiązek każdego przedsiębiorcy, który chce osiągnąć sukces.Jeśli masz jeszcze jakieś zdjęcia w formie analogowej, aplikacja Skaner zdjęć Google pozwoli w wygodny sposób przenieść je do formy cyfrowej. Narzędzie umożliwia tworzenie czegoś więcej, niż tylko zdjęć archiwalnych fotografii. Algorytmy dbają o to, aby odbitki tworzone były bez odblasków, były automatycznie przycinane oraz o to, by zachować odpowiednią perspektywę. Funkcja inteligentnego obracania dba o poprawną orientację skanowanych odbitek. Co ciekawe, na zdjęcia analogowe przeniesione do postaci cyfrowej da się nakładać filtry i edytować je także na inne sposoby.Najlepsza aplikacja do notatek? Oczywiście Google Keep. Program od Google synchronizuje się pomiędzy urządzeniami i pozwala zapisywać listy zakupów, linki, zdjęcia, a także rysunki i notatki odręczne. Keep działa na telefonach, tabletach, komputerach i urządzeniach z Androidem do noszenia. Poszczególne notatki można dodatkowo przypinać, kolorować i ustawiać do nich alarmy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by organizować je według tagów, by te wyświetlane były w jeszcze czytelniejszy sposób. Sam używam, polecam każdemu.Aplikacja do zarządzania plikami w systemie Android daje znacznie większe możliwości niż domyślny manadżer systemowy. Dzięki niemu nie tylko zadbasz o strukturę najważniejszych plików, ale także szybko wyszukasz zaginione pliki, zwolnisz miejsce na urządzeniu, korzystając z sugestii dotyczących czyszczenia pamięci, a także udostępnisz najważniejsze pliki online i offline. Chcesz zwolnić miejsce na urządzeniu? Files by Google pozwala zapisywać dane w chmurze Google, szyfrując je poprzez WPA2.Ta aplikacja to gratka nie tylko dla miłośników sztuki, ale także osób ciekawych świata. Realizowany z rozmachem, choć w dalszym ciągu znany jedynie garstce użytkowników Androida projekt, pozwala przyjrzeć się z bliska najznamienitszym dziełom sztuki i poznać mnóstwo interesujących faktów związanych z otaczającym nas światem. Ciekawe funkcje? Jest ich całe zatrzęsienie. Wirtualne wycieczki po największych muzeach świata, filmy sferyczne, wirtualne wystawy, projektor dzieł sztuki pozwalające zobaczyć, jak dane dzieło sztuki wygląda w rzeczywistym rozmiarze oraz funkcja Art Selfie umożliwiająca odkrycie postaci na portretach, które... przypominają Ciebie!Tak, to prawda: dziś wszyscy korzystają z aplikacji Messenger, WhatsApp i Skype. Dlaczego jednak instalować Skype'a, skoro każdy użytkownik Androida ma na swoim smartfonie komunikator Google Duo? Tę aplikację da się polubić. Za jej pośrednictwem można prowadzić rozmowy wideo w niezłej jakości oraz czatować grupowo w gronie nawet 32 osób. Duo nie ma problemów z wydajnym działaniem nawet na słabszych telefonach, a dzięki trybowi słabego oświetlenia wideokonferencje da się prowadzić także w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Wypróbujcie, warto.Okej, Google Fonts nie jest apką przeznaczoną dla smartfonów, ale da się z niej korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Google Fonts to ogromna biblioteka, na którą składa się 1006 rodzin fontów. To interaktywny katalog internetowy, dzięki któremu twórcy stron internetowych mogą czynić je jeszcze piękniejszymi, za sprawą nietuzinkowych fontów. Programisto, odwiedzałeś już to miejsce w sieci?Być może znacie inne, praktyczne i nieoczywiste aplikacje Google, które warto polecić internautom? A może korzystaliście z powyższych i chcielibyście się podzielić opiniami na ich temat z innymi czytelnikami serwisu? Dajcie znać w komentarzach.Źródło: mat. własny