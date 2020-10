Pobierz Microsoft Edge na Linuxa. Premiera publicznej wersji preview

Microsoft Edge dla Linuxa na razie tylko w kanale Dev - jako pakiety deb i rpm / foto. Instalki @ Microsoft

Instalacja może być zrealizowana dzięki pobranym pakietom deb lub rpm, które możecie pobrać np z naszej bazy (linki do różnych wersji Microsoft Edge, w tym deb i rpm dla Linuxa, na końcu artykułu). Oficjalnie wspomina się o kompatybilności z Debianem, Ubuntu, Fedorą i operSUSE, ale oczywiście przeglądarka internetowa Microsoft Edge powinna działać na jeszcze większej liczbie dystrybucji Linuxa. Ważne, abyśmy szukali plików do ściągnięcia z sekcji dla kanału Dev (cotygodniowe aktualizacje), bo w nim jako jedynym występują paczki dla Linuxa. Nie są dostępne w beta ani Canary. Zapewne w bliżej nieokreślonej przyszłości będą także dołożone kolejne kanały.Alternatywną metodą jest dodanie repozytorium Microsoftu do naszego zainstalowanego na komputerze Linuxa, co pozwoli na późniejszą prostą instalację i aktualizację Edge i innych programów Microsoftu przygotowanych z myślą o tym systemie operacyjnym. Jeśli wolicie taką metodę, to Microsoft przygotował krótki opis (tylko po angielsku) dołączenia swojego dedykowanego repozytorium na stronach pomocy. Dzięki linkom na końcu artykułu można przejść do pobierania Microsoft Edge dla wszystkich platformy, czyli Windowsa, Linuxa, macOS (brakuje pobierania dla iOS, ale tę wersję możecie znaleźć na stronach sklepu aplikacji Apple) oraz Androida. Jak widać, Microsoft ze swoją przeglądarką jest dostępny na wszystkich bardziej liczących się systemach.