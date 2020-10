Windows 10 z październikową aktualizacją: sprawdzamy nowości

Garść nowości już do pobrania.

Lista nowości

Windows 10 October 2020 Update lub inaczejto najnowsza aktualizacja, która właśnie została udostępniona do pobrania. Na pierwszy rzut oka zmiany są raczej kosmetyczne - wśród nowości znajdziemy m.in. delikatnie zmienione menu Start, a także najnowszą wersję przeglądarki Microsoft Edge Najbardziej zauważalną zmianą jest odświeżony wygląd menu Start, które zamiast kolorowych kafli otrzymało efekt półprzezroczystości dostosowany do wybranego motywu kolorystycznego naszego systemu.Z informacji przekazanych blogu Windowsa dowiadujemy się o wprowadzeniu najnowszej wersji Microsoft Edge - przeglądarka obecnie jest zintegrowana z systemem i wspiera obsługę kombinacji, która pozwala na przełączanie kart.Wśród nowości pojawiła się także możliwość zmiany częstotliwości odświeżania ekranu oraz bardziej czytelny zestaw powiadomień wzbogaconych o logo aplikacji. Z kolei użytkownicy urządzeń z odłączaną klawiaturą nie będa teraz otrzymywać powiadomień przy próbie uruchomienia trybu tabletu.Żeby wymusić pobranie aplikacji, należy wejść wi kliknąć. Na dysk pobrany zostanie stosunkowo niewielki jak na aktualizację niewielki plik. Okazuje się, że Windows 10 October 2020 służy tak naprawdę do uruchamiania funkcji, które były już zaszyte w naszym systemie. Natomiast większych zmian i zdecydowanie cięższej paczki można spodziewać się w pierwszej połowie przyszłego roku.