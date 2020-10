Firefox 82 zadebiutował. Przeglądarka Mozilli nigdy nie była tak szybka!

Pobierz nową wersję programu już teraz.





Firefox 82 – nowa jakość przeglądania Internetu

Nowości trybu Picture-in-Picture

Miesiąc za miesiącem Mozilla udostępnia do swojej przeglądarki kolejne duże aktualizacje. Tak się składa, że firma właśnie po raz kolejny dotrzymała tego harmonogramu. Zadebiutował już bowiem Firefox 82, który wprowadza niejedną istotną zmianę. Przekonajcie się, o jakich zmianach mowa.Przede wszystkim, dzięki ostatniej aktualizacji przeglądanie Internetu w Mozilli Firefox powinno stać się sprawniejsze. Strony korzystające z layoutu flexbox mają ładować się o 20 procent szybciej, niż dotychczas, przywracanie kart z poprzednich sesji ma przebiegać o 17 procent szybciej, a nowe okna przeglądarki mają otwierać się na urządzeniach z systemem Windows o 10 procent szybciej. Nieźle, nieprawdaż?Rzecz jasna, Firefox 82 to nie tylko zmiany pod względem wydajności. Program doczekał się też nowego przycisku, który pozwala włączyć tryb obraz w obrazie (Picture-in-Picture). Przycisk ten przesunięto również do innego położenia, dzięki czemu jego odnalezienie powinno być łatwiejsze. Samo odtwarzanie filmów w trybie obraz w obrazie na urządzeniach z systemem Windows ma być płynniejsze i lepiej zoptymalizowane (szczególnie z punktu widzenia żywotności baterii w laptopach. To dlatego, że od teraz Firefox używa DirectComposition dla wideo dekodowanego sprzętowo, co zmniejsza zużycie CPU i GPU. Ostatnim dodatkiem do trybu Picture-in-Picture jest nowy skrót klawiaturowy dla użytkowników Maców - Option + Command + Shift + prawy nawias kwadratowy – działający przed rozpoczęciem odtwarzania filmu.