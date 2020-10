Masz Canal+, ale nie smart TV? Netflix wprost na dekoderze WiFi PremiumBox+

Właśnie tak wygląda dekoder WiFi PremiumBox+ / foto. Canal+

Dokładnie w środę 21 października planowana jest spora aktualizacja oprogramowania o numerze 0X40 dla dekodera WiFi PremiumBox+ w Canal+. Poza zintegrowanym Netflixem, będzie można obsłużyć zewnętrzne dyski USB nawet do jeszcze większej pojemności 4 TB czy posługiwać się menu dekodera ze zmienionym wyglądem. Canal+ informuje, że "w czasie aktualizacji nie należy odłączać dekodera od zasilania, ani instalacji antenowej. Aktualizacja trwa do 25 minut. W tym czasie na ekranie telewizora i panelu dekodera wyświetla się informacja o postępie pobierania oprogramowania."Aby wejść w aplikację Netflixa, należy wybrać kanał 222 lub odpowiednią pozycję w menu dekodera i oczywiście mieć podłączony sprzęt do Internetu. Według komunikatu, nowa funkcja może nie być widoczna od razu, a nawet po upływie 24 godzin od przeprowadzonej aktualizacji. Zapewne obsługa będzie wyglądała podobnie jak w przypadku dekodera 4K Ultrabox+, w którym nie trzeba podawać danych logowania, to następuje automatycznie po wykupieniu pakietu Canal+ z Netflixem. A jeśli już mamy swój niezależnie opłacany abonament na wspominane VOD? Nic straconego. Zmieniając ofertę telewizji lub podpisując zupełnie nową umowę, możemy powiązać z Canal+ swoje dotychczasowe aktualnie wykorzystywane konto Netflixa.