Intel udostępnia sterownik graficzny wspierający Windows 10 20H2

Firma Microsoft jest gotowa do udostępnienia najnowszej aktualizacji systemu Windows 10. Aktualizacja listopadowa o numerze 20H2 pojawi się na komputerach na przestrzeni najbliższych tygodni w formie niewielkiej łatki aktywacyjnej. Jeśli nie chcecie na nią czekać, możecie aktywować jej najważniejsze funkcje już teraz . Przy okazji, pobierzcie najnowszy sterownik graficzny firmy Intel.Do sieci trafiły najnowsze sterowniki graficzne Intel dla Windows 10, oznaczone numerem 27.20.100.8853. Co ważne, są to pierwsze "drajwery" oferujące pełne wsparcie dla Windows 10 20H2. Producent informuje, że wraz z ich wydaniem wprowadzono oficjalne wsparcie dla kilku ciekawych gier.Osoby korzystające z GPU Intel Iris Xe, czyli posiadacze procesorów Intel Core 11. generacji, będą mogli bez przeszkód grać w rozszerzenie DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part One oraz Aquanox: Deep Descent i Age of Empires III: Definitive Edition. Użytkownicy zintegrowanych układów graficznych Intel Iris Plus zagrają z kolei komfortowo w Amnesia: Rebirth, Torchlight III, RuneScape, i najnowsze rozszerzenie Shadowlands dla kultowego World of Warcraft.Intel zapowiedział usprawnioną obsługę gier Halo: Combat Evolved Anniversary i Ori and the Will of the Wisps. Ponadto, wprowadzono poprawki dla gier Shadow of the Tomb Raider (DX12) i Modern Combat 5, które potrafiły "wysypać się" na ekranie ładowania. W dzienniku zmian widnieje długa lista mniejszych i większych zmian, które mają na celu poprawę działania naprawdę wielu gier. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod tym adresem - jest ich całe zatrzęsienie.Sterowniki dla układów graficznych zintegrowanych z chipsetami firmy Intel pobierzecie w najnowszej wersji bezpośrednio z naszej bazy oprogramowania. Są one kompatybilne z procesorami Intel Core od 6. generacji wzwyż oraz niektórymi układami Pentium, Celeron i Xeon.Źródło: Intel