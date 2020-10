WhatsApp stanie się bardziej uniwersalny. Nadchodzi świetna funkcja

O tak!





WhatsApp pozwoli na dzwonienie z komputera

Źródło: WABetaInfo

Pandemia koronawirusa spowodowała gwałtowny wzrost zainteresowania przeróżnymi komunikatorami i aplikacjami umożliwiającymi przeprowadzanie rozmów wideo. Deweloperzy zapewne są z tego zadowoleni, ale też zmuszeni do częstszej implementacji nowości.Widać to chociażby na przykładzie WhatsAppa, który praktycznie w każdym tygodniu wzbogaca się o kolejną interesującą funkcję. Jak się okazuje – już niedługo będzie można wykonywać połączenia z poziomu desktopowej wersji usługi. Do tej pory można było to uczynić wyłącznie za pomocą Messenger Rooms.Tak wynika przynajmniej z odkrycia zespołu WABetaInfo. Udostępnione zrzuty ekranu sugerują prostotę działania całego mechanizmu.Taka sytuacja nastąpi w momencie przychodzącego połączenia.Nowość to nie tylko świetna opcja dla osób korzystających z WhatsAppa na komputerze , ale też dowód na chęć zwiększenia poziomu uniwersalności usługi. Do tej pory była ona nieco odmiennym komunikatorem od innych, co innych ciekawiło, a drugich odrzucało. Granica zostaje właśnie zacierana.Nie wiadomo kiedy funkcja trafi do szerszej grupy odbiorców. Należy więc uzbroić się w cierpliwość. Użytkownicy z pewnością czekają nieco bardziej na możliwość korzystania z tego samego konta na kilku sprzętach – tu też nie podano konkretnej daty debiutu.Źródło: WABetaInfo / Foto. pixabay.com (Webster2703)