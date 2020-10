Mapy Google z ulepszeniami ważnej funkcji. Teraz będziesz wiedział więcej

Według Google poczujesz się bezpieczniej.





Mapy Google pomogą w trudnych czasach

Popularne godziny wizyt, czas oczekiwania i czas trwania wizyty są jednymi z bardziej przydatnych dodatkowych informacji wyświetlanych w obrębie aplikacji Mapy Google. Dzięki tym właśnie danym konsumenci korzystający z popularnego narzędzia mogli lepiej planować odwiedziny w często zatłoczonych sklepach. W dobie pandemii koronawirusa firma Google postanowiła rozszerzyć możliwości apki o kolejne punkty użyteczności publicznej.Czynności takie jak szybkie zakupy, wyjście na spacer lub wypad do restauracji wymagają teraz odrobiny więcej planowania i przygotowań. Godziny dla seniorów, krócej pracujące restauracje oraz - co najgorsze - kolejki do sklepów w strefach czerwonych. Ludzie nierzadko zastanawiają się: "czy miejsce, do którego zmierzam nie jest zatłoczone?" Google uważa również, że wiele osób zadaje sobie pytania: "Czy miejsce, do którego zmierzam, ma wystarczająco dużo miejsca na dystans społeczny?" lub "Jakie środki bezpieczeństwa są podejmowane w miejscu docelowym?". Od teraz wątpliwości mają rozwiewać Mapy Google.Wprowadzona w 2016 roku funkcja została rozszerzona o miliony nowych miejsc z całego świata. Przedstawiciele firmy z Mountain View podają, że popularne godziny wizyt, czas oczekiwania i czas trwania wizyty prezentowane są teraz w, niż miało to miejsce w czerwcu 2020 roku. Ekspansja obejmuje więcej obszarów zewnętrznych, takich jak plaże i parki, oraz inne ważne miejsca, takie jak sklepy spożywcze, stacje benzynowe, pralnie i apteki. Informacje o zajętości będą pojawiać się we wskazówkach i bezpośrednio na mapie. Nie trzeba będzie nawet szukać konkretnego miejsca, aby zobaczyć, jak bardzo jest zajęte.