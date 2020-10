Windows 10: instalacja aplikacji bez zgody użytkowników wstrzymana

Błąd czy zaplanowane działanie?

W ciągu ostatnich kilku dni wielu użytkowników systemu Windows 10 zauważyło, że oprogramowanie wymuszało nieoczekiwane ponowne uruchomienie komputera w celu instalacji aplikacji PWA . Po restarcie maszyny w menu Start pojawiały się internetowe odpowiedniki. Takie praktyki nie zostały przychylnie przyjęte przez internatów. Na szczęście Microsoft szybko zareagował.Niechciane, a domyślnie instalowane programy w Windows 10 to nic nowego. Dorzucają je producenci laptopów oraz sam Microsoft. Chyba każdy widział w Menu Start ikonkę gry Candy Crush Saga, która przez długi czas była domyślnie dorzucana do "dziesiątki".Nietypowe zachowanie związane zzostało po raz pierwszy zauważone przez testerów w programie Windows Insider, ale później również osoby niebędące niejawnymi testerami zaczęły zgłaszać, że aplikacje internetowe są instalowane bez żadnej interakcji. Teraz Microsoft tłumaczy, że działania te wywołane zostały częściowo przez błędne działanie przeglądarki internetowej Edge z silnikiem Chromium.Microsoft wstrzymał taką formę wdrażania aplikacji internetowych do czasu opracowania lepszej i bardziej przystępnej metody. Skróty do aplikacji webowych można usunąć z poziomu ustawień systemu Windows 10 (Ustawienia -> Aplikacje).Źródło: windowslatest , theverge