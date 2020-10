Własna muzyka za darmo w chmurze YouTube Music. Jak dodać swoje piosenki do Google?

YouTube Music to pokaźna biblioteka piosenek i klipów, ale ma też inne możliwości - prywatną chmurę audio / foto. Instalki.pl



Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nie musimy ograniczać się dosłownie do samej muzyki. Mogą też to być podcasty czy audiobooki lub inne dźwięki. Po prostu pliki audio w takich formatach jak MP3, M4A, FLAC lub OGA. Macie sporo muzyki zgranej z płyt audio lub dużą bibliotekę audiobooków, może spoko plików audio kupionych w innych serwisach internetowych czy jakieś dema mniejszych zespołów z sieci? To dobre miejsce, aby zebrać je wszystkie do kupy. Tym bardziej, że pliki przesłane do własnych zasobów YouTube Music nie ograniczają miejsca na dane w ramach Gmaila czy Google Drive. Jedynie obowiązuje nas limit 100 tysięcy plików.



Historycznie internetowa chmura muzyczna od Google była dostępna jako opcja w Muzyce Google Play. Z powodu stopniowego wygaszania usługi, nie można już więcej dodawać w niej treści, ale pewien czas temu funkcja została dodana do YouTube Music i to nawet w wariancie bezpłatnym. Możemy z niej skorzystać z poziomu przeglądarki internetowej lub nieoficjalnych aplikacji stworzonych przez społeczność Google Play Music i YouTube Music. Jeżeli już wcześniej używaliśmy opisywanej opcji w Google Play Music, to firma pozwala na migrację biblioteki wysłanych piosenek (a także playlist, ulubionych wykonawców z bazy Google itp.) do YouTube Music.

Podpisz pliki tagami ID3 według artysty, albumu itp.

Zanim zabierzemy się do samego wysyłania treści, należy ją odpowiednio podpisać. Można to zrobić nawet bezpośrednio w Windowsie klikając prawym na plik, wybierając "Właściwości" i uzupełniając dane w sekcji "Szczegóły" (jeśli akurat uzupełniamy powtarzające się dane np. z rubryki wykonawcy lub tytułu albumu, można zaznaczyć zbiorczo kilka plików). Edycja tagów jest też możliwa w wielu odtwarzaczach audio, nawet w już wysłużonym Winampie, który niedawno otrzymał internetowe muzeum skinów.





Dopisywanie szczegółowych tagów do plików MP3 wprost z poziomu Windowsa / foto. Instalki.pl



W momencie, kiedy zgrywacie płyty audio CD do MP3, da się od razu automatycznie pobrać opisy np. w dostępnym w naszej bazie CDex (na końcu artykułu znajdują się linki do wszystkich wspominanych aplikacji). Inaczej nie będzie działać grupowanie po artyście, tytule utworu, albumie i tak dalej. Tagi ID3 są konieczne, bo nie da się ich dodać już po przesłaniu muzyki. Co najwyżej można skasować pliki z chmury i już podpisane umieścić tam jeszcze raz.





Jak przesłać własną muzykę do chmury YouTube Music?



W momencie, kiedy mamy już przygotowane pliki, możemy skorzystać ze strony music.youtube.com wprost w przeglądarce internetowej lub jednego z programów stworzonych przez społeczność np. Google Play Music Desktop Player w trybie YouTube Music (dostępny dla Windowsa, Linuxa i macOS) lub YouTube Music Desktop App. Niestety nie można tego zrobić w mobilnej aplikacji, choć da radę w mobilnej przeglądarce (ale innej niż Google Chrome, który po próbie wejścia na stronę przekierowuje nas do aplikacji).





W tym miejscu znajduje się przycisk do przesyłania swoich plików do własnej chmury YouTube Music / foto. Instalki.pl



Wchodzimy na wspominaną witrynę music.youtube.com lub włączamy desktopową aplikację i logujemy się na nasze konto Google. Dodatkowo, jeśli używamy Google Play Music Desktop Player, to przełączamy się w tryb YouTube Music. W prawym górnym rogu naciskamy na menu (okrągła grafika z naszym zdjęciem) i po jego rozwinięciu na "Prześlij muzykę", a następnie wybieramy nasze piosenki z lokalnego dysku urządzenia.







Właśnie tak można znaleść własne pliki audio w YouTube Music na smartfonie / foto. Instalki.pl



Rozpocznie się proces wysyłania naszych plików na serwery Google. Później czeka nas jeszcze niedługie przetwarzanie, co można porównać do analogicznego procesu podczas umieszczania filmów na YouTube. To już koniec z robotą. Teraz po wejściu w bibliotekę YouTube Music i przestawieniu trybu z "YouTube Music" na "Przesłane", w każdej z zakładek - "albumy", "utwory" lub "wykonawcy", znajdziemy wcześniej dodane pliki. No chyba, że ich nie otagowaliśmy, wtedy znajdą się bez podpisów (jedynie z nazwą pliku) luzem w dziale "utwory". Za to w Android TV pliki będą znajdować się po prostu w aplikacji YouTube, a konkretnie jej sekcji "Muzyka".



Nasze piosenki na każdym smartfonie, tablecie, TV i PC przez Internet



Dostęp do naszych zasobów mamy po wejściu na stronę usługi na każdym urządzeniu z przeglądarką internetową zalogowaną na nasze konto Google, ale też w aplikacjach mobilnych YouTube Music na smartfonach, smart TV czy komputerowych nieoficjalnych programach stworzonych przez społeczność jak wspominane Google Play Music Desktop Player w trybie YouTube Music czy YouTube Music Desktop App. Oczywiście dobrze mieć w razie czego gdzieś zarchiwizowaną kopię plików z chmury, ale od tej chwili nie musimy mieć wgranych kopii specjalnie np. na laptopie czy smartfonie, jeśli chcemy posłuchać własnych zasobów muzycznych.





Własna biblioteka muzyki z YouTube Music nawet na Android TV / foto. Instalki.pl



Co ciekawe, podobnej sztuczki możemy użyć wysyłając na YouTube np. nasze filmy zrobione telefonem, ale ustawiając widoczność jedynie w trybie prywatnym. Wtedy tylko my mamy do nich dostęp, a pojemność Gmaila i Dysku Google nie zostanie zmniejszona. Dzięki temu, także tę usługę można traktować jako ogromną darmową chmurę Google dla prywatnych multimediów, choć tym razem wideo, a nie audio.



