Aplikacje Rossmann i Moovit na smartfony z HMS trafiają do Huawei AppGallery

Nowości w AppGallery.

Rossmann PL, aplikacja największej sieci drogeryjnej w Polsce, została w pełni zintegrowana z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych urządzeń marki opartych o HMS mogą pobierać aplikację zi w pełni korzystać ze wszystkich oferowanych przez nią funkcjonalności.Aplikacjadołączyła do autorskiego sklepu z aplikacjami AppGallery w zeszłym roku i do tej pory była dostępna dla starszych urządzeń marki opartych o Google Mobile Services. Pełna integracja z HMS oznacza, że użytkownicy najnowszych modeli smartfonów z serii P40, z serii Y, Mate 30 Pro, Mate Xs oraz P smart 2021 , a także tabletów – MatePad Pro, MatePad i MatePad T8, mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności jakie oferuje aplikacja.Wcześniej w sklepie AppGallery pojawiła się aplikacja- popularna na całym świecie usługa dająca dostęp do rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, map czy analiz ruchu miejskiego.