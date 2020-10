Google zamyka Hangouts, ale zadba o użytkowników. Uruchomi darmowy Chat

Google Chat jako zamiennik Hangouts będzie dostępny w Gmail i zupełnie osobno / foto. Google



Koncern zapowiedział, że do tej pory płatny Google Chat będący elementem Google Workspace (a w zasadzie pakietu G Suite dla firm), stanie się darmowy (choć możliwe, że nie w pełni swoich funkcji) i ma przyjąć wszystkich entuzjastów Google Hangouts. Na nową platformę zostaną przeniesione nasze kontakty, archiwum rozmów czy aktualne konwersacje, nic nie powinno zniknąć. Poza tym Google Chat będzie podobnie jak Hangouts zintegrowany z Gmailem (nawet jako mobilny program), ale też dostępny jako osobna aplikacja.



Wielu użytkowników Google Hangouts polubiło komunikator z powodu integracji z webową wersją poczty Gmail, synchronizacji treści rozmów w tym obrazów i zapisywania ich w chmurze, łatwego wyszukiwania kontaktów, wbudowanych rozmów głosowych i wideo czy jednoczesnej obecności w osobnej aplikacji mobilnej, dla PC i webowej. Ale nawet na tym nie kończą się możliwości Hangouts, aplikacja oferuje chociażby połączenia telefoniczne wykonywane na standardowe numery na podobnej zasadzie jak jedna z funkcji Skype. Niestety w pierwszej połowie 2021 roku komunikator przejdzie do historii.

Google Chat nie jest idealnym zamiennikiem usługi Hangouts

Jest jednak pewien problem. Chat Google w obecnej chwili nie wspiera połączeń telefonicznych (co raczej wielu nie zmartwi), ale też wewnętrznych głosowych i wideo. Sam często korzystam z Hangouts także w wariancie z audio czy wideo i audio, więc będę musiał, tak jak wielu innych użytkowników, przesiąść się na inny komunikator pod kątem połączeń tego typu. Teoretycznie mamy też Google Duo, które zostało stworzone specjalnie do konwersacji z wideo lub samym audio, a nawet wspiera smart głośniki Google, ale ten projekt także będzie wygaszany.



Kilka przykładowych zrzutów ekranu z androidowej aplikacji Google Hangouts / foto. Instalki.pl



To może niedawno przeprojektowany Google Meet będące konkurencją np. dla Zooma? Jest to pewna możliwość, ale w podobnym czasie jak Hangouts, Meet zostanie ograniczone w wersji darmowej. No chyba, że Google planuje do czasu wyłączenia Hangouts jeszcze rozwinąć swój Chat pod kątem obecnie nieistniejących funkcji. Wtedy byłoby całkiem w porządku i entuzjaści Hangouts nie powinni czuć żadnych negatywnych skutków zmiany usługi.





Źródło i foto: Google / własne