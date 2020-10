Microsoft ulepsza ważną funkcję w aplikacji Teams

Trafi do użytkowników już w listopadzie.





Microsoft Teams napakowany sztuczną inteligencją





fot. Chris Montgomery - Unsplash

Microsoft oficjalnie ogłosił nowości, które już wkrótce pojawią się w aplikacji Teams . Aktualizacja przeznaczona dla oprogramowania spodziewana jest na listopad bieżącego roku. Do programu trafi funkcjonalność, która przyda się nie tylko nauczycielom, ale również wszystkim osobom, które korzystają z pracy zdalnej lub wideokonferencji. O co dokładnie chodzi?Już w listopadzie bieżącego roku do Microsoft Teams trafią. Firma chwali się, iż całość będzie działać nawet dwukrotnie lepiej od obecnie działających rozwiązań.Sztuczna inteligencja redukująca szumy będzie automatycznie usuwała niepożądany hałas z otoczenia podczas spotkań oraz rozmów wideo. Tłumienie szumów oparte o AI działa poprzez analizę sygnału audio danej osoby i użycie specjalnie wyszkolonych sieci neuronowych, które. Microsoft informuje, iż jest to aktualizacja obecnie działającego systemu.Co ciekawe, każdy z użytkowników będzie mógł wybrać, ile „mocy” tłumienia szumów będzie chciał u siebie wykorzystać. Ustawienie oznaczone jako „wysoki” będzie noweMicrosoft nie jest pierwszą marką, która ogłosiła wprowadzenie tego typu funkcjonalności do swojego narzędzia związanego z wideokonferencjami. Na podobne rozwiązanie zdecydowało się także Google, które w ostatnim czasie wprowadziło specyficzne algorytmy AI do platformy Meet, tym samym pozwalając użytkownikom na aktywne tłumienie szumów podczas rozmów.Oczekuje się, że opisywana funkcjonalność zapowiadana przez MicrosoftNie pozostaje więc nic innego, jak po prostu uzbroić się w cierpliwość.Źródło: MsPowerUser / fot. Harry Cunningham - Unsplash