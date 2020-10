Samsung Internet Browser 13 zadebiutował! Sprawdźcie, co nowego

Zmiany w interfejsie na plus.





Samsung Internet Browser 13 - co nowego?

Źródło: Android Police

Przeglądarka Samsunga to niewątpliwie jedna z najciekawszych usług tego typu. Rdzeniem jest silnik Chromium, lecz przy okazji mamy do czynienia z autorskim i konfigurowalnym interfejsem. Tak się składa, że ten interfejs właśnie uległ drobnej zmianie wraz z debiutem wersji 13.Znajdowała się ona w fazie beta przez prawie dwa miesiące i nie wiadomo było, kiedy ukaże się w stabilnej odsłonie. Już mamy odpowiedź na to pytanie. Brzmi ona – właśnie teraz. Proces wdrażania odbywa się co prawda seriami, więc nie wszyscy mogą mieć do nowej wersji jeszcze dostęp. Mała dawka cierpliwości jest wskazana.Czego mogą spodziewać się użytkownicy? Przede wszystkim. Oznacza to wdrożenie niezbędnych poprawek bezpieczeństwa i obsługę Web Share API Level 2. Pozwoli to na m.in. wysyłanie plików do natywnych aplikacji Androida przez inne aplikacje internetowe. Zaimplementowane zostały także usprawnienia do innych interfejsów API – głównie tych obsługujących rozszerzenia.Osoby korzystające z Samsung Internet Browser muszą być także przygotowane na nieco widoczniejsze zmiany.– te są teraz bardziej zaokrąglone, przez co prezentują się nowocześniej. Ponadto przy dodawaniu wybranej witryny do sekcji zakładek będzie można od razu edytować jej nazwę. Do tej pory było to możliwe dopiero po umieszczeniu strony w zakładkach.Drobnym ulepszeniom uległ także dolny pasek narzędzi, który pasuje wizualnie do One UI 3.0.Już teraz jest ona uważana za jedną z najlepszych na rynku.Źródło: Android Police / Foto. Samsung