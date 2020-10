Żabka nie przechytrzyła godzin dla seniorów. Mamy oświadczenie

Rewolucji nie będzie.





Godziny dla seniorów: Żappka nie pozwoli ich omijać

"Drodzy Klienci. W tym sklepie jest możliwość zrobienia zakupów w godzinach 10-12 (godziny dla seniorów) poprzez aplikację Żappka w zakładce "zamów i odbierz". Płatność poprzez aplikację (Żappka Pay). Odbiór gotowych zapakowanych zakupów przed wejściem do sklepu. SZYBKIE I BEZPIECZNE ZAKUPY :)"

"W sieci Żabka przywiązujemy ogromną wagę do przestrzegania zaleceń sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną. W aplikacji Żappka przypominamy wszystkim naszym klientom, że w godzinach 10-12 obowiązują godziny dla seniorów. Dlatego podkreślamy, że inicjatywa wspomnianego sklepu była podjęta bez naszej wiedzy. Niezwłocznie po ustaleniu adresu placówki skontaktujemy się z franczyzobiorcą za nią odpowiedzialnym oraz poprosimy o usunięcie informacji."

Postawa jednej z placówek sieci Żabka odbiła się szerokim echem w polskiej części Internetu. Internauci przekazywali sobie zdjęcie opublikowane na Twitterze, na którym widać sposób, w jaki sklep należący do znanej franczyzy, "ominął" godziny dla seniorów. Kluczowym była konieczność zrobienia zakupów za pośrednictwem aplikacji mobilnej Żappka . Jak się szybko okazało, wybryk nie spodobał się szefostwu Żabki.Sprawcą całego zamieszania jest zdjęcie ogłoszenia wywieszonego na jednej z Żabek.Internauci z ekscytacją komentowali sprawę pisząc, iż Żabka po raz kolejny przechytrzyła polskie prawo, nawiązując przy tym do tego, że większość sklepów spożywczych tej franczyzy jest także placówkami pocztowymi, na mocy umowy z firmą Point Pack. Dzięki temu są otwarte w niedziele wolne od handlu. Postępowanie jednego ze sklepów nie jest jednak regułą dla całej sieci, a wyjątkiem, do którego odniosło się już szefostwo Żabki.- głosi oficjalny komunikat.