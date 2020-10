Innowacyjne narzędzie Localize tłumaczy wypowiedzi głosem mówcy

Nie, nie jest to produkt Google.

Tworzenie lokalizacji językowych dla filmów, gier i innych produktów to nie lada zadanie. Nie dość, że tłumacze często muszą się nieźle nagłowić, aby odpowiednio przystosować przekładany materiał do potrzeb danego kraju lub regionu, to proces opracowywania lokalizacji jest niesamowicie kosztowny. Z resztą, nigdy nie ma gwarancji, że owa lokalizacja się przyjmie. Te problemy może rozwiązać zastosowanie… sztucznej inteligencji.Pewna firma – Resemble AI – twierdzi że jej nowe narzędzie Localize potrafi automatycznie tłumaczyć wypowiedzi, zachowując oryginalny głos mówcy. Narzędzie to, albo inne działające w podobny sposób, może znaleźć zastosowanie w lokalizacji filmów, gier, audiobooków, filmów korporacyjnych, i nie tylko. Warto wspomnieć, że Google pracuje nad taką samą technologią, ale po raz ostatni słyszeliśmy o niej w ubiegłym roku. Technologia ta miała zostać wykorzystana w nowym tłumaczu o nazwie Translatotron

Z pomocą Localize można by tworzyć lokalizacje gier, filmów, i nie tylko. | Źródło: Resemble AI

Rozwiązanie powstałe z myślą o firmach

Localize potrafi tłumaczyć wypowiedzi na kilka różnych języków. | Źródło: Resemble AI

W tej chwili Localize potrafi tłumaczyć wypowiedzi z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego lub holenderskiego na pozostałe z wymienionych sześciu. W przyszłości twórcy narzędzia zamierzają wzbogacić go o znajomość języków koreańskiego, japońskiego oraz mandaryńskiego (chińskiego). Kto wie, może kiedyś do bazy zostanie dodany też język polski.Resemble AI informuje, że Localize dokonuje tłumaczenia, odpowiednio oddając znaczenie słów wypowiadanych przez mówcę. System ma wykorzystywać zarówno struktury gramatyczne określonego języka i regionu, jak i kolokwializmy.Niestety, choć Resemble AI pozwala na wypróbowanie Localize, należy to działanie zaplanować, wypełniając specjalny formularz, w którym trzeba podać dane swoje oraz swojej firmy. To dlatego, iż mowa o narzędziu, które powstało głównie z myślą o firmach. Na stronie Resemble AI można wysłuchać tylko trzech krótkich próbek prezentujących możliwości Localize.Jestem ciekawa, czy Localize rzeczywiście zostanie przez kogokolwiek wykorzystane do stworzenia lokalizacji gry czy filmu. Wyobraźcie sobie Timothee’ego Chalameta w Diunie albo Keanu Reevesa w Cyberapunku 2077 mówiących po polsku, swoimi własnymi głosami. Nie wiem jak Wy, ale ja chciałabym czegoś takiego doświadczyć.Rzecz jasna, największą wadą związaną z korzystaniem z takich narzędzi jak Localize byłby fakt, że za jego sprawą pracę straciłoby wielu aktorów głosowych oraz tłumaczy. To powiedziawszy, tłumacze wciąż mogliby brać udział w lokalizacji, weryfikując rezultaty tłumaczeń dokonywanych przez sztuczną inteligencję.Źródło: Resemble AI , fot. tyt. Pixabay/Pexels