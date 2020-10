Chcę pobrać przeglądarkę Edge, a Microsoft mi to utrudnia

Czy tak to ma wyglądać?





Pobranie Edge na Chrome i Firefoxie jest niemałym wyzwaniem

Coś chyba poszło nie tak. Microsoft zamiast na wszelkie możliwe sposoby ułatwiać instalację swojej wcale-nie-tak-już-nowej przeglądarki Edge z silnikiem Chromium, utrudnia to zadanie znaczącej części internautów. Mam tutaj na myśli użytkowników przeglądarek internetowych Google Chrome oraz Mozilla Firefox, którzy według najnowszych statystyk stanowią łącznie ponad 70% wszystkich osób korzystających z sieci. O co chodzi?Microsoft w ostatnim czasie zmienił stronę internetową przeglądarki Microsoft Edge. Po wpisaniu frazy "Edge pobierz" lub "Edge download" i przejściu pod adres microsoft.com/pl-pl/edge za pomocą Firefox lub Chrome, oczom Waszym ukaże się komunikat "Wypróbuj teraz" ("Try Now"), który z jakiegoś powodu zastąpił przycisk umożliwiający pobieranie aplikacji. Tak, kliknięcie na niebieski button, iż narzędzie zacznie pobierać się na dysk Waszego komputera.