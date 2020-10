Apple TV na kolejnych brandach. Smart TV Sony otrzymują VOD twórców iPhone

Apple już od dłuższego czasu prowadzi swój własny serwis VOD pozwalający na oglądanie produkcji Apple Originals w Apple TV+ czy wypożyczanie wielu innych filmów, a także dostęp do kanałów Apple TV. Oczywiście koncern odpowiedzialny za komputery mac i iPhony, zaleca korzystanie ze swojego serwisu na przystawkach Apple TV czy innych urządzeniach z logiem nadgryzionego jabłka, ale coraz bardziej otwiera się na innych producentów.Już teraz zadebiutowała aktualizacja oprogramowania dla telewizorów Sony XH90, która umożliwia użytkowanie platformy wideo od giganta z Cupertino. Jak można przeczytać w komunikacie Sony - "Użytkownicy aplikacji Apple TV w telewizorach smart firmy Sony mogą kupować i wypożyczać tytuły z oferty ponad 100 000 filmów i programów telewizyjnych, w tym również w jakości 4K HDR i z dźwiękiem Dolby Atmos. Aplikacja przekazuje także spersonalizowane, starannie dobrane rekomendacje kolejnych tytułów i zapewnia dostęp do całej biblioteki materiałów wideo kupionych w firmie Apple."

Jeden wariant TV, to nie koniec zmian. W najbliższym czasie należy się spodziewać też aktualizacji dla wybranych telewizorów z 2018 roku i większości z 2019 i 2020 roku. Warto wspomnieć, że usługa Apple TV+ z wieloma tworzonymi specjalnie dla Apple produkcjami, wciąż dostępna jest w przedłużonej promocji. Jeśli kupiliśmy nowy sprzęt z logiem nadgryzionego jabłka, to możemy otrzymać cały rok za darmo. Ponadto użytkownicy, którzy zdecydowali się skorzystać z tej opcji przed 31 stycznia 2020, mogą liczyć na dodatkowe miesiące lub dni (do końca okresu rozliczeniowego Apple TV+ przypadającego na luty). Standardowa miesięczna cena wynosi 4,99 euro (około 23 złote).