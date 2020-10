Rabbids Coding - króliki nauczą dzieci programowania? (recenzja gry)

Umiejętności cyfrowe są dziś na wagę złota.





Rabbids Coding - nauka podstaw programowania przez zabawę

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Nie ulega wątpliwości, że znajomość języków obcych oraz swobodne poruszanie się w świecie nowych technologii są obecnie nie do przecenienia. Nic dziwnego, że wielu rodziców stara się zwrócić na to szczególną uwagę już od najmłodszych lat ich pociech. Na szczęście wiele tematów można wprowadzić za pomocą zabawy.Rabbids Coding to ciekawa gra edukacyjna, która pozwala dzieciom poznać podstawowe zasady związane z programowaniem. A wszystko ubrane jest w zabawną grę z królikami w roli głównej.Zadaniem młodych programistów jest poradzenie sobie z inwazją wspomnianych zwierząt na statku kosmicznym. W tym celu muszą tworzyć odpowiednie instrukcje - tak żeby skierować króliki na wskazane pole. Odbywa się to za pomocą bloków z poleceniami, które należy ustawić w prawidłową sekwencję.Gra jest całkowicie darmowa i oferuje kilkadziesiąt poziomów o rosnącym stopniu trudności. Interfejs działa nieco ociężale, ale nie utrudnia zabawy.Rabbids Coding to projekt edukacyjny wart polecenia. Pozwoli dzieciom wejść nieznacznie w tematykę związaną z logiką i przetwarzaniem algorytmów.