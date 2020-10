Wyszukiwarka Google będzie jeszcze bardziej pomocna. Nadchodzi szereg nowości

Wprowadzamy nowy algorytm pisowni, który oparty jest o głęboką sieć neuronową. Wszystko to, by znacznie poprawić zdolność wyszukiwarki do prawidłowego odczytywanie błędów w pisowni. Ta pojedyncza zmiana spowoduje większą poprawę pisowni niż wszystkie nasze ulepszenia razem wzięte w ciągu ostatnich pięciu lat.

Źródło: Google

Sztuczna inteligencja to słowo klucz w przypadku zmian, które niedługo zostaną wdrożone w wyszukiwarce. Podczas wydarzenia Search On ogłoszono. Na co muszą przygotować się użytkownicy?Jak twierdzi koncern, 1 na 10 zapytań wpisywanych przez odbiorców zawiera literówkę. Część z nich już teraz jest wykrywana i poprawiana – to jednak za mało.W skrócie – algorytm ma nie tyle domyślać się kontekstu, co go po prostu rozumieć. Gigant przewidujewe wszystkich językach. Na razie sztuczna inteligencja zadziała wyłącznie z angielskim, lecz niedługo zasięg funkcji ma zostać rozszerzony.Google od dłuższego czasu stara się, by np. liczbowe informacje wyświetlały się. Wszystko w celu oszczędności czasu, który tracilibyśmy na odwiedzanie kolejnych witryn. W tym aspekcie również zajdzie poprawa. Zdecydowano się bowiem na integrację wielu źródeł danych, co pozwoli na bardziej szczegółowe przedstawienie treści w sposób wizualny.Tym samym. Jeśli wstrzelimy się w klucz, to dane zostaną ukazane praktycznie na samej górze ekranu wraz z podpowiedziami dotyczącymi innych pytań. Super!Podobnie ma się sytuacja z treściami wideo. Jeśli bowiem będziemy chcieli ujrzeć kompilację najciekawszych akcji Lewandowskiego, to raczej nic nam po tekstowym zestawieniu. Po wpisaniu hasła wskazującego na coś wizualnego,. To jednak nie wszystko – po wybraniu danego klipu pojawi się oś czasu z zaznaczonymi kluczowymi momentami.Wszystkie powyżej wspomniane nowości wykorzystują sztuczną inteligencję i mają jeszcze dokładniej ukazywać użytkownikom to, co chcą zobaczyć. Miejmy nadzieję, że teoria omówiona przez Google będzie miała swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.Źródło: Google / Foto. pixabay.com (FirmBee)