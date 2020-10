Zanuć lub zagwizdaj Google piosenkę. Asystent poda Ci jej tytuł

Funkcja dostępna także w języku polskim.





Jak wyszukać piosenkę w Google?

Ile to już razy znaleźliście się w sytuacji, gdy chodziła Wam po głowie jakaś piosenka i nie mogliście sobie przypomnieć jej tytułu? W takiej sytuacji pomaga oczywiście znajomość tekstu, który można wprowadzić w wyszukiwarkę internetową, by dzięki temu odnaleźć tytuł i wykonawcę. Co jednak zrobić w przypadku, gdy daną piosenkę jedynie zanucić lub zagwizdać? Z pomocą przychodzi Wyszukiwanie Google!Google zaprezentowało garść nowości w ramach oferowanej przez siebie funkcji wyszukiwania. O wszystkich funkcjach przeczytacie we wpisie Piotra. W tym miejscu chciałbym się skupić na najciekawszej z innowacji, a mianowicie wyszukiwania utworów poprzez ich nucenie lub gwizdanie - zupełnie tak, jak można to robić poprzez apki pokroju Shazam Funkcjazagościła w najnowszej wersji aplikacji Google. Wystarczy zawołać swojego Asystenta poprzez komendę "OK Google" i zadać pytanie "what's this song?" ("co to za piosenka?") lub tapnąć ikonę mikrofonu w Wyszukiwaniu Google, a następnie aktywować funkcję "Search a song" (w polskiej wersji: "Wyszukaj piosenkę").