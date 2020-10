Windows 10 udostępnia przestarzałe sterowniki. Microsoft wyjaśnia

Kuriozalna sytuacja.





Użytkownicy systemów Windows mogli od dłuższego już czasu instalować sterowniki dla swoich urządzeń nie tylko z witryn producentów sprzętu, ale także z poziomu systemowego menadżera urządzeń. W Windows 10 funkcja ta z czasem trafiła do sekcji Windows Update, gdzie aktualizacje sterowników zagościły w menu poprawek opcjonalnych. Od jakiegoś czasu widnieją tam przestarzałe wersje sterowników, których instalacja może wywoływać problemy. Co się dzieje?



Przestarzałe sterowniki w Windows Update

Na komputerach niektórych użytkowników systemu Windows 10 pojawiło się zatrzęsienie sterowników firmy Intel z dziwnymi datami. Uwagę zwraca zwłaszcza soft INTEL - System, datowany na... 1968 rok. Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy na liście pod różnymi pozycjami widoczne są sterowniki o identycznych nazwach i wersjach.



Przestarzałe sterowniki w opcjonalnych aktualizacjach Windows Update są tam umieszczone celowo. | Źródło: Windows Latest



Microsoft zapewnia, że każdy sterownik widniejący w Windows Update to najbardziej dopracowana łatka dla danego urządzenia, ale... należy go instalować tylko wtedy, gdy występują z nim jakieś problemy. Aktualizacje opcjonalne dla Windows 10 dobrze jest instalować wyłącznie w razie doświadczania problemów ze sprzętem. Przeważnie nie są to bowiem poprawki najnowsze, a zapewniające najstabilniejsze działanie.