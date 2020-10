WhatsApp z funkcją, która ułatwi kontakt z deweloperami

Przydatne usprawnienie.





Problem z WhatsApp zgłosisz teraz o wiele łatwiej

Źródło: WABetaInfo

Istnieją dwa typy użytkowników. Jedni irytują się widząc błąd w aplikacji, lecz nic z tym nie robią. Drudzy z kolei za wszelką cenę szukają kontaktu z deweloperami, by napotkany problem zgłosić. Już niedługo w komunikatorze WhatsApp zagości funkcja, która z pewnością spodoba się tej ostatniej grupie konsumentów.Jak podaje portal WABetaInfo – w wersji beta programu na Androida oznaczonej numerem 2.20.202.7 odnaleziono zupełnie nową sekcję „Contact us”. Ma ona docelowo ułatwić kontakt z pomocą techniczną poprzez możliwość zgłoszenia zauważonego błędu bezpośrednio z poziomu WhatsAppa.Na poniższym zrzucie ekranu widzimy, iż w ręce odbiorców oddana zostanie. Co ciekawe, nasze zgłoszenie nie zostanie bez odpowiedzi. Deweloperzy obiecują, że skontaktują się ze zgłaszającym za pośrednictwem czatu.Nowość prezentuje się naprawdę świetnie i z pewnością przyczyni się do wzrostu częstotliwości wysyłania raportów o błędach. Do tej pory. A powiedzmy sobie szczerze – to niezbyt wygodny sposób.Nie da się jednak ukryć, iż użytkownicy bardziej czekają na wprowadzenie opcji korzystania z aplikacji na kilku urządzeniach . Testy tej funkcjonalności trwają od wielu miesięcy, lecz na razie nie słychać o jej publicznym wdrożeniu. Pozostaje czekać.Źródło: WABetaInfo / Foto. pixabay.com (arivera)