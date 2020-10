Zmiana odświeżania obrazu w Windows 10 w końcu w sensownym miejscu

Długo trzeba było czekać.





Windows 10: jak zmienić odświeżanie obrazu w monitorze

Windows 10 to w chwili obecnej mieszanina nowoczesnych oraz mocno już przestarzałych elementów interfejsu. Oprogramowanie Microsoftu jest jak autostrada A4 na odcinku z Katowic do Krakowa - wiecznie w "remoncie". Przykładów nie trzeba szukać daleko - wystarczy zerknąć na to, jak wielki chaos panuje w ustawieniach systemowych. Część funkcji Microsoft przeniósł już do czytelnej aplikacji Ustawienia, ale część należy wciąż "odkopywać" z poszczególnych podsekcji Panelu Sterowania. Miło mi poinformować, że jedna z istotnych opcji zagościła w łatwo dostępnym miejscu.Do tej pory zmiany częstotliwości odświeżania wyświetlanego na monitorze obrazu należało dokonywać z poziomu oprogramowania Nvidia lub Intela. Alternatywnie, dało się to zrobić także przechodząc w "Zaawansowanych ustawieniach wyświetlania" Windows 10 do menu "właściwości karty dla wyświetlacza" i zakładki "monitor". Całkiem skomplikowane i zupełnie niepotrzebnie ukryte przed użytkownikiem.