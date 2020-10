Windows 10 z nowym podejściem do instalowania sterowników

Mogą pojawić się błędy.





Microsoft na wojnie przeciwko malware w sterownikach

Nowa funkcja może wywoływać błędy

"Windows can’t verify the publisher of this driver software"

"No signature was present in the subject."

Zapewne nie jeden raz zdarzyło Wam się zainstalować sterowniki, które zdestabilizowały pracę komputera. Powody takiego stanu rzeczy bywają różne - od błędów jakościowych popełnianych przez deweloperów, po konflikty występujące pomiędzy oprogramowaniem i systemem Windows. Windows 10 ma swój własny system weryfikacji sterowników, który został ulepszony w ramach najnowszej, udostępnionej we wtorek aktualizacji zbiorczej.Firma Microsoft poinformowała o wprowadzeniu zmiany, która ma na celu zaostrzenie weryfikacji oprogramowania sterowników w systemie Windows. Zmiana ta została wprowadzona przede wszystkim po to, by uniemożliwić złośliwemu oprogramowaniu wykorzystanie podatnych na ataki sterowników sprzętowych, w celu złamania lub obejścia zabezpieczeń komputera z systemem Windows 10.Najważniejszą z punktu widzenia użytkownika zmianą jest to, iż Windows 10 zablokuje użytkownikom możliwość stosowania sterowników typu OEM lub pochodzących od producentów, jeśli system Windows nie będzie mógł zweryfikować wydawcy oprogramowania. Jednym słowem: w takich sytuacjach będziemy zdani wyłącznie na system automatycznej aktualizacji sterowników poprzez system Windows.Przedstawiciele Microsoftu są obecnie świadomi dwóch komunikatów o błędach sterowników, które użytkownicy wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 10 mogą ujrzeć, gdy weryfikacja zakończy się niepowodzeniem. Mowa o komunikatach o treści:(ang. Windows nie może zweryfikować wydawcy tego sterownika)oraz(ang. w oprogramowaniu nie znaleziono podpisu / certyfikatu)Microsoft przenosi ciężar działania na producentów sprzętu. Jeśli podczas instalowania sterowników ze strony producenta OEM lub witryny dostawcy wystąpią dwa wyżej wskazane błędy, należy skontaktować się z producentem i poprosić go o przesłanie sterownika z niezbędnymi poprawkami.Na pocieszenie: większość nowych sterowników pisanych z myślą o nowych urządzeniach jest kompatybilnych z nową metodą walidacji. Problemy mogą napotkać osoby korzystające ze starszych urządzeń.Źródło: Microsoft