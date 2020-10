Na tę funkcję Windows 10 czekałem od lat. Jestem pewny, że Ty też

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Nowe powiadomienia w Windows 10 ostrzegą użytkownika o pojawieniu się nowej apki wśród programów uruchamianych wraz ze startem systemu. | Źródło: Reddit- głosi komunikat w angielskojęzycznej wersji systemu Windows 10 Co niezwykle istotne, kliknięcie na komunikat natychmiast przenosi użytkownika Windows 10 do miejsca, w którym da się dostosować ustawienia owej aplikacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dane narzędzie z autostartu usunąć.Nową funkcję Windowsa 10 mogą już testować członkowie programu Windows Insider . Jen Gentleman z Microsoftu napisał na Reddicie, że nowość jest na razie we wczesnej fazie testów i ma swoje ograniczenia. W dalszym ciągu system nie jest w stanie wykryć absolutnie wszystkich narzędzi pojawiających się wśród aplikacji aktywowanych wraz z rozruchem OSu. Z detekcji na tę chwilę wyłączone są usługi, zaplanowane działania oraz programy, które mają uruchomić się przy rozruchu wyłącznie jednorazowo.Na tę chwilę nie wiadomo kiedy praktyczna zmiana zagości w stabilnej wersji systemu. Prawdopodobnie nastąpi to dopiero w przyszłym roku. Zmiana pozwoli zwiększać świadomość użytkowników systemu Windows 10 - trudno nie oceniać jej pozytywnie.Dobrym zwyczajem każdego użytkownika systemu Windows 10 powinno być cykliczne kontrolowanie zawartości sekcji "Uruchamianie" w Menedżerze Zadań. Nadmiar aplikacji uruchamianych wraz ze startem systemu może prowadzić do zwiększonego czasu wczytywania się OSu.Dbaj o minimalną liczbę aplikacji uruchamianych wraz ze startem systemu. | Źródło: mat. własneOtwórz Menedżer Zadań (wpisz "Menedżer Zadań" w wyszukiwarce systemowej) i przejdź do zakładki "Uruchamianie". Optymalnym będzie wyłączenie narzędzi firm innych niż Microsoft, których aktywacja przy okazji rozruchu systemu nie ma większego sensu. Śmiało możecie deaktywować Skype, Spotify, czy też Steam. Im więcej apek usuniecie, tym szybciej system po włączeniu komputera będzie gotowy do działania.Źródło: Reddit