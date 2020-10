Linux 5.9 udostępniony z ekscytującymi ulepszeniami

Kilka istotnych zmian i nowości.





Linux 5.9 - co nowego? Zmiany

"Ok, będę szczery - w zeszłym tygodniu liczyłem na trochę mniej zmian, ale jednocześnie nie wydaje mi się, żeby ostatecznie było tu coś szczególnie przerażającego. To po prostu nieco więcej commitów i nieco większa liczba zmian w linijkach kodu, niż pierwotnie chciałem."

Linux 5.10 w drodze

Linus Torvalds, fiński programista będący twórcą jądra Linux, ogłosił dostępność najnowszej jego wersji. Linux 5.9 to nadspodziewanie duża aktualizacja, w której po aż pięciu latach udało się dodać obsługę FSGSBASE. Co to oznacza? Z pewnością odczuwalny wzrost wydajności. To rzecz jasna nie wszystkie nowości.AMD przy okazji prezentacji procesorów AMD Ryzen 5000 uchyliło rąbka tajemnicy na temat układów graficznych AMD Radeon RX 6000. Linux 5.9 już teraz oferuje dla nich wstępne wsparcie - podobnie jak dla procesorów Intel Rocket Lake (11. generacji).Nowością są ulepszenia związane z pamięciami masowymi. Długo wyczekiwane aktualizacje otrzymały systemy plików BTRFS, ext4, F2FS i XFS, a także wprowadzona wcześniej obsługa USB 4.0. Ważne: protokół NVMe wzbogacono o obsługę strefowej przestrzeni nazw (ZNS).- pisał Linus Torvalds przy okazji premiery kolejnej wersji jądra Linuxa.Wraz z wydaniem jądra Linux 5.9 ruszyły prace nad jądrem Linux 5.10. Kolejna wersja przyniesie szybsze wybudzanie komputera ze stanu hibernacji oraz emulację SLDT/STR.Źródło: Kernel.org