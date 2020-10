Kalendarz Google integruje się z Mapami. To świetna nowość!

Może się przydać.





Integracja Kalendarza z Mapami. Po co?

Źródło: 9to5google

Google od dłuższego czasu stara się zachęcać użytkowników do korzystania z jak największej liczby swoich usług. Przekonuje dosyć sprytnie, bo poprzez integrację wybranych programów. Użytkownicy zaczęli właśnie zauważać, że w Kalendarzu Google znalazła się specjalna sekcja Map. Na jakiej zasadzie działa ta nowość?W przeglądarkowym Kalendarzu Google znajduje się boczny panel ze skrótami do poszczególnych aplikacji giganta z Moutain View. Dzięki temu można przejrzeć chociażby zapisane zadania bez przechodzenia do usługi Tasks. Niedługo również sprawdzimy szybko szczegóły danego miejscaKliknięcie w nową ikonę Map Google spowoduje wyświetlenie dosyć małego poglądu fragmentu globu. Jak się jednak okazuje, jest to w pełni funkcjonalna aplikacja, z poziomu której– działa to identycznie jak w przypadku pełnej wersji.Oczywiście część funkcjonalności nie jest dostępna.W tym celu należy otworzył pełnoprawną odsłonę aplikacji. Bez problemu jednak możemy zapisywać wybrane miejsca i wyświetlać wskazówki dotyczące podróży.Tego typu nowość z pewnością okaże się przydatna w momencie, kiedy np. zaznaczamy jakieś wydarzenie w kalendarzu i musimy sprawdzić coś na mapie. W ten sposób uczynimy to szybciej i bardziej komfortowo. Nie wiadomo jednak dokładnie kiedy funkcja trafi do wszystkich użytkowników. Osobiście jeszcze jej u siebie nie widzę.Źródło: 9to5google / Foto. Google