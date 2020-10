Jak zmienić ikonę pojazdu w Mapach Google? Nowa funkcja już działa

To niezwykle łatwe.





Zmiana ikony pojazdu w Mapach Google na Android

Zmiana ikony pojazdu w Mapach Google z domyślnej niebieskiej strzałki do tej pory była możliwa wyłącznie na smartfonach i tabletach z systemem iOS. Miło mi poinformować, że dostęp do tej funkcji od teraz mają także osoby korzystające z urządzeń mobilnych z systemem Android - zarówno w obrębkie aplikacji Mapy Google, jak i Android Auto . Czy wszystkie? Tego nie jestem pewien - sprawdźcie i dajcie nam znać!Aby zmienić domyślną ikonę pojazdu w Google Maps , należy tapnąć na niebieską strzałkę pojawiającą się po wyznaczeniu trasy, która symbolizuje położenie pojazdu na drodze. Do wyboru jest małe czerwone autko, żółty samochód nieco większych rozmiarów oraz zielony pickup. Wystarczy dotknąć preferowaną ikonkę, by ta stała się nowym znakiem graficznym określającym nasz samochód.