Stary format Excela przyczyną problemów brytyjskiej służby zdrowia

Tak naprawdę problem leży w ludziach.





Dlaczego format arkusza Excel ma znaczenie

Czy system państwowy nie powinien opierać się na czymś innym niż Excel?

O tym, dlaczego warto korzystać z aktualnych rozwiązań technologicznych i być na bieżąco z nowymi technologiami przekonali się przedstawiciele brytyjskiej służby zdrowia. Public Health England (PHE) przyznało, że 16 000 potwierdzonych przypadków osób zakażonych koronawirusem "zaginęło" w raportach publikowanych pomiędzy 25 września i 2 października za sprawą... błędu, jakiego dopuściły się osoby wpisujące dane do arkusza kalkulacyjnego w programie Microsoft Excel.Początkowo przedstawiciele PHE tłumaczyli swoją niefrasobliwość "techniczną usterką". Szybko okazało się, iż wyniki testów laboratoryjnych były konwertowane z formy tekstowej do arkusza programu Excel, w którym całkiem szybko osiągnięto limit wierszy - w związku z tym kolejne odnotowane przypadki zakażeń nie były dopisywane. Dlaczego do tego doszło i kto tak naprawdę zawinił?Pracownicy administracyjni postawili na przestarzały już obecnie format XLS, po zastosowaniu którego arkusz jest w stanie pomieścić jedynie 65 000 rzędów, co przekładało się na maksymalną liczbę ok. 1400 wpisanych doń przypadków. Dla porównania, arkusz w formacie XLSX pozwala zapisać aż 1 048 576 rzędów.Czym różnią się formaty XLS i XLSX? Między innymi liczbą dostępnych rzędów. | Źródło: mat. własneBłędy ludzkie się zdarzają, to oczywiste. Pytanie brzmi: czy problemów tych nie dało się uniknąć? Oczywiście, że się dało. W obliczu zaistniałej sytuacji zastanawiającym jest fakt, iż służba zdrowia tak dużego i bogatego kraju postawiła na rozwiązanie opierające się na szablonach Excela. Istnieje tyle różnych bezpieczniejszych i bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań, że niektórzy komentatorzy nazywają postępowanie PHE mianem "amatorszczyzny".Programiści Public Health England zapewne mieli powody ku temu, by przekształcić pliki tekstowe w szablony Excela. Być może po to, aby pasowały do przestarzałych systemów IT?PS czy Wy także zauważyliście, jak często w dzisiejszych czasach brak umiejętności i nieprofesjonalne zachowanie ludzie tłumaczą „usterkami technicznymi”?Źródło: TheNextWeb