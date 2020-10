Niespodziewana aktualizacja HTC U12+. Tajwańczycy łatają ostatni pełny flagowiec

Szczegóły wersji systemu HTC U12+ przed aktualizacją, samej paczki i po aktualizacji / foto. Instalki.pl

Jeśli liczycie na Androida 10, to niestety muszę ostudzić zapał. Tajwańczycy nic nie mówili na ten temat, a nawet Android 9 był swojego czasu wypuszczony dla HTC U12+, HTC U11+ i HTC U11 w bólach. Tym bardziej nic nie wiadomo o Androidzie 11, ale to w zasadzie logiczne, że nie ma co liczyć na najnowszy system z maskotką zielonego robota.Nie mniej, niespodziewanie użytkownicy HTC U12+ otrzymali małą aktualizację po dłuższym czasie stagnacji z oprogramowaniem. Paczka waży 100 MB i zawiera bardzo lakonicznie opisane „ulepszenia systemowe”. Po instalacji ciężko na szybko zauważyć jakieś konkretne zmiany w działaniu smartfonu. Jednak widać podbicie numerka wersji oprogramowania i zabezpieczeń. Jeszcze przed chwilą najnowsza kompilacja oprogramowania prezentowała się jako 2.55.401.1, a obecnie podskoczyła do 2.55.401.3. W kwestii stanu aktualizacji zabezpieczeń dostaliśmy datowane na 1 sierpnia 2020 roku, zamiast starych z 1 lipca 2019 roku.