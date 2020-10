Aplikacja Skody wykrywa usterki w samochodach na podstawie dźwięku

Skoda i jej nowa apka.

Narzędzie Skody nie zostało udostępnione powszechnie

Sound Analyser pozwala diagnozować na podstawie dźwięku usterki najważniejszych komponentów samochodu. | Źródło: SkodaApka nie jest w stanie z miejsca zastąpić profesjonalnej diagnozy, ale stworzono ją po to, aby usprawnić pracę warsztatów, które zdecydują się z niej korzystać. Jeśli mechanik nie wie gdzie dokładnie szukać przyczyny, program może naprowadzić go na właściwy krok.Aplikacja Sound Analyser została już umieszczona w sklepie Google Play pod tym adresem , jednakże osoby pragnące ją pobrać wita komunikat o wyczerpanej puli zgłoszeń do udziału we wczesnych testach. Pilotaż przeprowadzany jest w łącznie 245 autoryzowanych serwisach Skody na terenie 14 europejskich krajów. Z czasem zostanie on rozszerzony także na kolejne placówki.Aplikacja Sound Analyser nie zastąpi profesjonalnej diagnozy warsztatu, jednakże może znacząco ją przyspieszyć. | Źródło: SkodaCzy użytkownicy aut marki Skoda będą mogli korzystać z narzędzia we własnym zakresie? Nie wydaje się, aby producentowi było to na rękę. Z drugiej jednak strony plik .APK pojawi się zapewne niedługo w sieci. O ile tylko narzędzie nie zostanie w odpowiedni sposób dodatkowo zablokowane, to nic nie stanie na przeszkodzie ku temu, aby wykorzystać je do diagnozy we własnym zakresie.Źródło: Skoda