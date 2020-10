Uważaj. Aktualizacje Windows 10 psują logowania i wywołują BSOD

Kupa kłopotów.





Irytujące błędy w Windows 10

Kłopotliwe aktualizacje KB4571756 i KB4574727

Nie minęło wiele czasu, od kiedy ostatni raz donosiliśmy Wam o problematycznych poprawkach dla systemu Windows 10. Felerne aktualizacje niestety pojawiły się po raz kolejny i tym razem psują humory osobom próbującym zainstalować Windows 10 May 2020 Update (2004) oraz najnowsze poprawki zbiorcze. Usterek jest cała masa - od awarii logowania w popularnych serwisach, przez samoistnie restartujące się komputery, po niebieskie ekrany śmierci.Najbardziej powszechną z usterek, której istnienie potwierdził już Microsoft, są awarie logowania do aplikacji Google Chrome, Facebooka, One Drive, Edge i innych. Każdorazowe zrestartowanie komputera powoduje, że użytkownik systemu Windows 10 jest z jakiegoś powodu z nich wylogowywany. Istnienie buga potwierdzono jeszcze w maju, a liczba osób z nim zmagających się rośnie proporcjonalnie do kolejnych instalacji aktualizacji majowej.Drugi z irytujących mankamentów prowadzi do prezentowania użytkownikom znienawidzonych niebieskich ekranów śmierci (BSOD). Błąd pojawia się zarówno w Windows 10 2004, jak i testowej wersji najnowszej aktualizacji Windows 10 20H2. Powoduje go mrxsmb20.sys w sytuacji, gdy system wykryje na danym urządzeniu profil domeny (w odniesieniu do profilu lokalizacji sieci) lub funkcję folderów offline.Poprawki zbiorcze o numerach KB4571756 (dla Windows 10 2004) i KB4574727 (dla Windows 10 1909/1903) wydano jako odpowiedź na wrześniowe problemy , jakich doświadczali użytkownicy systemu Microsoftu w efekcie zainstalowania... wcześniejszych aktualizacji. Niestety, starym zwyczajem, nowe patche wywołały nowe usterki.Użytkownicy oprogramowania dostarczanego przez giganta z Redmond, którzy zdecydowali się pobrać i zainstalować patche KB4571756 i KB4574727, donoszą o niebieskich ekranach śmierci, reboot loopach oraz zawieszaniu się systemu w losowych momentach. Szczęśliwi ci, którzy poprawek nie mogą wdrożyć ze względu na... błąd o numerze 0x800f081f.Źródło: Microsoft