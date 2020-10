Obrazy Spotlight w Windows 10 nareszcie także na Pulpicie

Pożądana zmiana.

Interfejs Windows 10 czekają w najbliższym czasie interesujące zmiany. Przy okazji aktualizacji listopadowej (20H2) wprowadzone zostanie na przykład odświeżone Menu Start, które za sprawą naszego poradnika możecie włączyć już teraz. Członkowie programu Windows Insider będą mogli z kolei wkrótce przetestować dwie inne, równie ciekawie zapowiadające się modyfikacje UI. Są nimi Desktop Spotlight oraz ekrany powitalne uwzględniające motyw systemowy. Zmiana wyglądu systemu Windows 10 nie jest zadaniem trudnym - o ile oczywiście satysfakcjonuje Was zestaw podstawowych narzędzi oferowanych przez Microsoft. Najprościej po prostu zmienić tapetę, pobrać motyw z Microsoft Store lub stworzyć własny pokaz slajdów, złożony z wybranych uprzednio zdjęć i grafik. Jeśli próbowaliście się kiedyś podjąć ostatniego z tych zadań wiecie na pewno, że jest to zajęcie irytująco czasochłonne. Powód? Trywialny. Konieczność ręcznego wybrania każdej tapety wyświetlanej w ramach pokazu. Microsoft wkrótce da wszystkim możliwość wyboru czwartej opcji.W jednym z przyszłych stabilnych wydań OSu Microsoft chce wprowadzić funkcję Spotlight dla Pulpitu. Pośród opcji w menu Personalizacja, na liście "Tło" pojawi się nowa opcja o nazwie "kolekcja Spotlight". Obecnie efektowne grafiki z Bing wyświetlane są wyłącznie na ekranie blokady.

Ekran powitalny dopasowany do motywu systemowego

Funkcja Desktop Spotlight jest obecna w nowym buildzie preview Windowsa 10, ale nie jest aktywna. | Źródło: WindowsLatestDrugą z nowości będących na ten moment w fazie testów, jest unowocześniony ekran powitalny, dopasowany do motywu. Towarzyszy kompatybilnym aplikacjom dostarczanym z systemem pokroju Microsoft Store, Groove Music i Ustawień. Co ważne: ekran ten dopasowuje się automatycznie nie tylko do kolorystyki, ale także do wybranego motywu systemowego - ciemnego lub jasnego, co pozwala jeszcze bardziej ujednolicić wyświetlane okienka.Windows 10 w niedalekiej przyszłości ma być znacznie spójniejszy jeśli chodzi o wygląd interfejsu. | Źródło: WindowsLatestNa tę chwilę nie wiadomo kiedy zmiany zadebiutują w stabilnej wersji Windows 10, ale z pewnością nie pojawią się przy okazji aktualizacji listopadowej.Źródło: WindowsLatest