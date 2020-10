MIUI 12 Global dla popularnych smartfonów Xiaomi jeszcze w tym miesiącu

Dobre wieści dla milionów osób.





MIUI 12 dla smartfonów Redmi Note 7 i Note 8

Aktualizacja MIUI 12 udostępniana jest wieloetapowo, w związku z czym wśród użytkowników popularnych urządzeń Xiaomi panuje dość duże zamieszanie. W sieci można znaleźć wprawdzie tracker umożliwiający śledzenie regularnie modyfikowanego harmonogramu, ale kluczowe informacje nie są do niego wprowadzane na bieżąco. O dacie wydania MIUI 12 dla smartfonów Redmi Note 7, Redmi Note 7S i Redmi Note 8 dowiadujemy się z innych źródeł.Seria smartfonów Redmi Note to najlepiej sprzedająca się seria w ofercie chińskiego producenta. Serwis Piunikaweb, powołując się na źródło w postaci oficjalnej grupy MIUI 12 w komunikatorze Telegram sugeruje, że smartfony Redmi Note 7 , Redmi Note 7S i Redmi Note 8 otrzymają MIUI 12 jeszcze w tym miesiącu. Według przekazywanych informacji, Xiaomi niemalże zakończyło wewnętrzne testy softu dla tych urządzeń, co zgodnie z dotychczasowymi praktykami miałoby oznaczać rychłe udostępnienie oprogramowania w wersji Stable Beta.