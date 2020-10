Mapy Google: 12 trików, które powinien znać każdy

Przydatne funkcje.

1. Planuj podróż z przystankami

2. Dane o COVID-19

Dane o COVID-19 na Mapach Google

3. Utwórz prywatną mapę Google

4. Sprawdź typowe natężenie ruchu

5. Wskazówki w pomieszczeniach

Przybliżając obiekt dostatecznie blisko, możemy zobaczyć mapę poszczególnych pięter

6. Zapisuj i udostępniaj ulubione miejsca

7. Używaj poleceń głosowych podczas jazdy

Nawigacja i Asystent Google

8. Zmień ikonkę pojazdu (tylko iOS)

Źródło: Google

9. Wymaż swój dom z map

Wymazany dom na Mapach Google

10. Automatycznie usuń dane dotyczące lokalizacji

11. Sprawdź ciekawe miejsca dzięki Street View

Mapy Google to aplikacja obecna na niemal każdym smartfonie z Androidem, co ważne, można ją pobrać również na smartfony Apple. Darmowa usługa rozwijana od lat przez Google wykorzystywana jest głównie jako nawigacja samochodowa, rowerowa czy piesza. Ułatwia planowanie zwiedzania nowych miejsc oraz wspomaga wyszukiwanie wysoko ocenianych restauracji, zabytków, firm czy hoteli. Wielu użytkowników nie wie, że Mapy posiadają mnóstwo użytecznych funkcji, które nie ograniczają się tylko do wyznaczania trasy dojazdu.Wybraliśmy 12 trików, które mogą przydać się dosłownie każdemu.Planowanie podróży często nie ogranicza się do dojazdu z punktu A do punktu B. Mapy Google pozwalają na zaznaczenie wielu lokalizacji poprzez użycie funkcji. Wystarczy podczas planowania trasy użyć ikonki z punkcie A (trzy kropeczki) i wybrać z menu Dodaj przystanek.Od niedawna na Mapach Google dostępna jest warstwa z danymi na temat COVID-19. Widok dostępny jest z poziomu mapy - wystarczy kliknąć na ikonkę z warstwami i wybrać. Googlre zastrzega, że prezentowane dane dotyczą liczby nowych zachorować na 100 000 osób (średnia z 7 dni).Każdy zalogowany użytkownik Google otrzymuje możliwość tworzenia własnych map. W jakim celu? Na wybrane lokalizacje można nanosić ważne dla siebie informacje. Co więcej, gotowe mapy można też udostępniać innym użytkownikom. Aby rozpocząć tworzenie map, uruchom przeglądarkę na komputerze i przejdź pod ten adres Informacje o natężeniu ruchu na drogach mogą być bardzo przydatne podczas planowania podróży. Google udostępnia też na swoich mapach informacje o typowym natężeniu ruchu. Dane pozwalają sprawdzić, jak natężenie ruchu wygląda w wybranych dniach i godzinach. Funkcja ta dostępna jest z poziomu wersji desktopowej. Otwórz mapy na komputerze, z menu po lewej stronie wybierz, a następna na dolnym pasku zmień opcję znaPoruszanie się po dużych obiektach jak centra handlowe czy lotniska nie zawsze jest łatwe. Tutaj również z pomocą przychodzą Mapy Google. Wybrane miejsca zostały zmapowane i można w nich korzystać ze wskazówek nawigacyjnych również wewnątrz budników.Mapy to doskonałe narzędzie do zapisywania lubionych miejsc i polecania ich znajomym. Przykładowo, możesz przygotować listę ulubionych restauracji w swoim mieście, a następnie udostępnić ją bliskiej osobie. Szybko i wygodnie.Podczas jazdy samochodem najlepiej nie odrywać wzorku od drogi, a rąk od kierownicy. Na szczęście nawigowanie może być łatwiejsze z pomocą Asystenta Google. Włączając go na smartfonie z Androidem, wystarczy powiedzieć "Ok, Google nawiguj do..." - podając adres lub miasto, do którego zamierzamy się udać. Dodatkowo Asystent poinformuje o czasie podróży czy spodziewanych utrudnieniach.Ta funkcja zarezerwowana jest wyłącznie dla użytkowników smartfonów Apple. Google informuje, że w zależności od nastroju możesz zamienić klasyczną niebieską strzałkę nawigacyjną na nową ikonę - stylowego sedana, ponadczasowego pickupa lub szybkiego SUV-a.Z pewnością nie każdy wie, że Google regularnie fotografuje nasze domy udostępniając widoki w usłudze Street View. Osoby ceniące sobie prywatność mogą na szczęście złożyć wniosek o wymazanie danego widoku z Map. Jak to zrobić? Szczegóły opisaliśmy w artykule: Jak wymazać swój dom w Mapach Google? Oto, dlaczego warto to zrobić Jeżeli aktywnie korzystasz z Map Google, to na serwerach amerykańskiego giganta znajduje się historia odwiedzonych miejsc, wyszukiwania i inne, często wrażliwe dane. Można nimi zarządzać z poziomu centrum prywatności. Co ważne, historia lokalizacji może być usuwana automatycznie.W prawym górnym rogu aplikacji Mapy kliknij w ikonkę swojego profilu, z menu wybierz. Następnie otwórz zakładkęi wybierzStreet View nie ogrania się tylko do widoku ulic, a Google regularnie wysyła swoje kamery w ciekawe miejsce, które mogą oglądać w wygodny sposób. Takich lokalizacji nie brakuje również w Polsce. Na liście znajduje się, m. in. Kasprowy Wierch, Opera Wrocławska, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy miejsce urodzin Fryderyka Chopina.