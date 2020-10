Windows 10 rozpocznie wsparcie kodeka AV1

W końcu.





AV1 to przyszłość





fot. Panos Sakalakis - Unsplash

W 2015 roku wiele firm takich, jak Microsoft, Google, Netflix, Amazon, Cisco, Intel i Mozilla połączyło siły, aby utworzyć kolektyw „Alliance for Open Media”, tym samym starając się tworzyć formaty oraz technologie multimedialne typu open-source. W 2018 roku, wspomniane konsorcjum udostępniło. Netflix rozpoczął obsługę tego rozwiązania w aplikacji mobilnej na Androida na początku 2020 roku. Teraz przyszła kolej na Microsoft – amerykańska firma poinformowała, iż kodek AV1 będzieRuch Microsoftu jest bardzo dobry, szczególnie biorąc pod uwagę zwiększającą się stale popularność kodeka AV1.. Microsoft twierdzi również, iż AV1 jest akcelerowany sprzętowo, a nie zależny od oprogramowania, co zmniejsza zużycie baterii na urządzeniach mobilnych. W związku z tym, już tej jesieni firma wprowadzi obsługę AV1 na nowych sprzętach z Windows 10 korzystających z nowych układów GPU.Według Microsoftu będzie to 11 generacja procesorów Intela z grafiką Intel Iris Xe, procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30 lub karta graficzna AMD Radeon RX 6000. Oprócz tego użytkownicy będą musieli posiadać Windows 10 w kompilacji 1909 lub nowszej. Warto będzie upewnić się także, iż posiadamy zaktualizowaną przeglądarkę internetową, która będzie wspierała opisywaną technologię.AV1 został domyślnie stworzony do obsługi aplikacji w czasie rzeczywistym, a także do– takich, jak chociażby frame rate.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na to,do swoich sprzętów lub oprogramowania.Źródło: Neowin / fot. Tadas Sar - Unsplash