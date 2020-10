Google Meet na Androida z przeprojektowanym interfejsem

W końcu!





Google Meet wygląda nowocześniej

Nowy interfejs Google Meet | Źródło: Google

Usługa Google Meet przechodzi ostatnio dosyć interesujące zawirowania. Nie tak dawno została przecież zintegrowana z aplikacją Gmail , co niekoniecznie spodobało się użytkownikom. Wydawać by się więc mogło, że koncern odpuści sobie inwestowanie w oddzielną aplikację do wideokonferencji. Nic bardziej mylnego.Miesiąc temu mieliśmy do czynienia z wprowadzeniem pokaźnych rozmiarów aktualizacji do Meet na urządzenia z systemem iOS. Google zdecydowało się wtedy na przeprojektowanie interfejsu programu tak, by pasował on wizerunkowo do wszystkich innych cyfrowych produktów giganta.Oprócz zmiany kolorystyki pojawiły się także nowe opcje pozwalające na chociażby natychmiastowe zainicjowanie rozmowy, zaplanowanie spotkania w Kalendarzu Google czy wysłanie szybkiego powiadomienia o możliwości dołączenia do konwersacji.Google skąpiło do tej pory informacji o premierze nowej wersji usługi na Androida. Konsumenci nie musieli jednak zbyt długo czekać. Właśnie pojawiło się oświadczenie sugerujące wprowadzenia aktualizacji po stronie serwera.Oznacza to, że w przeciągu kilku dni/tygodni przeprojektowany interfejs powinien trafić do wszystkich osób korzystających z. Google nie opublikowało jakichkolwiek zrzutów ekranu, lecz poinformowało, że aplikacja będzie prezentować się identycznie, co odsłona na iOS.Zielony kolor zastąpiony więc zostanie przez subtelniejszy niebieski wymieszany z białym. Mamy więc do czynienia z odcieniami, do których zapewne jesteśmy bardziej przyzwyczajeni jeśli chodzi o usługi od giganta z Moutain View.Źródło i foto: Google