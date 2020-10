Jak wygodnie kopiować dane pomiędzy smartfonami? Sprawdź Wondershare MobileTrans

Niektóre zapowiadają się naprawdę ciekawie.





Czym jest Wondershare MobileTrans?

kontakty

wiadomości tekstowe

rejestr połączeń

zawartość kalendarza

muzykę

zdjęcia

wideo/programy TV

czarne listy kontaktów

przypomnienia

alarmy

historię przeglądarki Safari

notatki

zawartość poczty głosowej

tapety

dzwonki

notatki głosowe

aplikacje

Jak przesłać dane z WhatsApp z Androida na iPhone?

Cena Wondershare MobileTrans nie jest wygórowana

Phone Transfer - pozwala przenosić kontakty, zdjęcia, muzykę i inne dane z telefonu na telefon za pomocą jednego kliknięcia

- pozwala przenosić kontakty, zdjęcia, muzykę i inne dane z telefonu na telefon za pomocą jednego kliknięcia WhatsApp Transfer - umożliwia przenoszenie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zawartości z WhatsApp i innych aplikacji społecznościowych

- umożliwia przenoszenie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zawartości z WhatsApp i innych aplikacji społecznościowych Full Features - odblokowuje pełnię możliwości z obu wyżej wymienionych pakietów

Phone Transfer (Windows) - 29,95 dolarów (ok. 109 złotych)

- 29,95 dolarów (ok. 109 złotych) Phone Transfer (Mac) - 39,95 dolarów (ok. 149 złotych)

- 39,95 dolarów (ok. 149 złotych) WhatsApp Transfer (Windows) - 29,95 dolarów (ok. 109 złotych)

- 29,95 dolarów (ok. 109 złotych) WhatsApp Transfer (Mac) - 39,95 dolarów (ok. 149 złotych)

- 39,95 dolarów (ok. 149 złotych) Full Features (Windows) - 39,95 dolarów (ok. 149 złotych)

- 39,95 dolarów (ok. 149 złotych) Full Features (Mac) - 49,95 dolarów (ok. 189 złotych)

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Wondershare.

Wymiana smartfona to dla wielu osób proces dość bolesny. Przed odsprzedaniem starego urządzenia i rozpoczęciem korzystania z nowego, należy zadbać o szereg różnych rzeczy. Przeniesienie kontaktów na ogół nie stanowi większego wyzwania, podobnie z resztą jak skopiowanie ulubionych aplikacji. Problem pojawia się najczęściej w sytuacji, gdy chcemy ze smartfonu na smartfon przenieść zawartość tychże programów lub inne, nieoczywiste pliki. Jak przesłać dane z WhatsApp z Androida na iPhone? Jak przenieść szybko i wygodnie SMSy, MMSy, zapisane piosenki i dokumenty tekstowe? Najlepiej skorzystać z odpowiedniego oprogramowania.Wondershare MobileTrans to najpopularniejszy na świecie program dostępny na komputery osobiste, który umożliwia przesyłanie danych z jednego smartfona na drugi. Aplikacja, z której do tej pory skorzystało już ponad 50 milionów osób na całym świecie pozwala łatwo, szybko i bezproblemowo przenosić zawartość WhatsApp, innych komunikatorów i aplikacji społecznościowych oraz wiele innych typów danych, których ręczne przeniesienie nie byłoby możliwe lub byłoby niezwykle czasochłonne. Wondershare MobileTrans to rozwiązanie intuicyjne, gdzie czynność przenoszenia danych ogranicza się do kilku kliknięć.Wondershare MobileTrans jest kompatybilny z ponad 8000 urządzeń z systemami Android, iOS, a nawet Windows Phone. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby z jego obsługą poradziły sobie nawet osoby początkujące i nie obeznane ze światem nowych technologii.Łącznie przenosić można aż 17 typów danych:Możliwość kopiowania ich pomiędzy sprzętami z poszczególnymi systemami operacyjnymi obrazuje poniższa tabela.Oczywiście największą z zalet jest opcja przenoszenia aplikacji, które transferowane są w taki sposób, aby użytkownik nie utracił ich zawartości. Przykład? Proszę bardzo: Wondershare MobileTrans ma funkcję przenoszenia danych z WhatsApp pomiędzy telefonami.Przesyłanie danych z WhatsApp z Androida na iPhone jest bardzo proste. Interfejs aplikacji wyświetlany jest wprawdzie w języku angielskim, ale z tym poradnikiem na pewno nie popełnisz żadnego błędu.Uruchom oprogramowanie MobileTrans i wybierz opcję "Transfer" w sekcji WhatsApp Transfer.Wybierz zakładkę WhatsApp i kliknij na funkcję "Transfer WhatsApp messages".Podepnij oba smartfony do swojego komputera. Oprogramowanie wczyta niezbędne dane z urządzenia wybranego jako źródłowe (Source). Kliknięcie przycisku "Flip" zamieni ze sobą urządzenie źródłowe z docelowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przenosić dane z Androida na iOS i z iOS na Androida.Kliknij przycisk Start i poczekaj cierpliwie do czasu ukończenia procesu.Po wyświetleniu komunikatu "Your XYZ restore completed!", gdzie XYZ to nazwa nowego telefonu, możesz odpiąć oba urządzenia od komputera.Cały proces przenoszenia danych z WhatsApp pomiędzy smartfonami został także zobrazowany na poniższym materiale wideo.Dostęp do pełni możliwości aplikacji Wondershare MobileTrans da się odblokować opłacając jeden z trzech dostępnych, rocznych abonamentów. W ofercie są obecnie pakiety:Cennik Wondershare MobileTrans dla osób indywidualnych prezentuje się następująco:Opcje darmowej wersji programu są mocno ograniczone.Pamiętajcie, że kupując dostęp do Wondershare MobileTrans kupujecie przy okazji rewelacyjne wsparcie techniczne. Gdybyście z jakiegoś powodu nie podołali procesowi przenoszenia danych lub bali się przeprowadzić tę czynność samodzielnie, pracownicy firmy Wondershare poprowadzą Was krok po kroku przez ten stresujący dla wielu proces.