Wkrótce Microsoft Edge zyska całą garść nowych funkcji. Niektóre są od dziś dostępne

Niektóre zapowiadają się naprawdę ciekawie.





Microsoft Edge, przeglądarka giganta z Redmond bazująca na silniku Chromium, dostępna od sierpnia ubiegłego roku, jest stale usprawniana. Program wzbogacono już o takie funkcje, jak Kolekcje pozwalające na łatwe zbieranie informacji z różnych stron internetowych, czy Automatyczne Przełączanie Profilów ułatwiające segregację przeglądanych treści związanych z pracą i rozrywką. Teraz do przeglądarki zmierzają kolejne nowości. O jakich nowościach mowa? Cóż, warto na nie czekać.



Porównywarka cenowa oraz sprawniejsze wykonywanie zrzutów ekranu

W najnowszym wpisie na swoim blogu Microsoft zapowiedział między innymi narzędzie, które pozwoli w prosty sposób wykonywać zrzuty ekranu całych stron internetowych. Aby z niego skorzystać, trzeba będzie kliknąć w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu i wybrać opcję „Przechwytywanie zawartości sieci Web” lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + S, a następnie zaznaczyć obszar strony, który ma znaleźć się na zrzucie ekranu. Co ważne, zaznaczając będzie można skorzystać z rolki myszki i przesunąć widok strony w dół, aby objąć zasięgiem screenshota wszystko, co sobie zażyczymy.



Nowe narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu w przeglądarce Microsoft Edge. | Źródło: Microsoft



Microsoft Edge wkrótce ma zyskać także własną wbudowaną porównywarkę cenową. Przeglądarka umożliwi dodanie do Kolekcji wybranego produktu i kliknięcie w specjalny przycisk w celu sprawdzenia jego cen w różnych sklepach. Początkowo funkcja będzie działać tylko w przypadku sklepach ze Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek Microsoft planuje rozszerzyć jej zasięg w przyszłości.



Microsoft Edge + Pinterest, i nie tylko

Co jeszcze za niedługo czeka użytkowników Edge’a? Chociażby opcja personalizacji nowych kart przeglądarki z pomocą własnych zdjęć czy obsługa spisów treści w plikach PDF. W pliku PDF przeglądanym za pośrednictwem Microsoft Edge będzie można kliknąć w dany element spisu treści, by szybko przenieść się do odpowiedniej części dokumentu.





