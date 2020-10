Gravity Trigger - walka z grawitacją (recenzja gry)

Zaskakująco wymagający tytuł zręcznościowy.





Gravity Trigger – minimalistyczna gra zręcznościowa

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,49 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Gry zręcznościowe to specyficzna kategoria. Nie muszą oferować rozbudowanej mechaniki i imponującej oprawy graficznej. Liczy się pomysł i odpowiednio dobrany poziom trudności.Tak właśnie jest z Gravity Trigger. To minimalistyczna zręcznościówka w klimacie retro. Zamiast tradycyjnego przeskakiwania przez przeszkody mamy tutaj "przełącznik grawitacji".Sterowanie sprowadza się do przytrzymywania strzałek kierunkowych i przełączania siły ciążenia w odpowiednim momencie. Wydaje się to banalne, jednak przyzwyczajenie się do takiej mechaniki i płynne przechodzenie kolejnych poziomów wymaga sporo wprawy i cierpliwości. Zwłaszcza że grawitację możemy przełączyć tylko raz podczas unoszenia się lub opadania.Gra oferuje na razie piętnaście poziomów i sporadycznie wyświetla reklamy.Gravity Trigger to zaskakująco wciągająca gra. Ciekawa mechanika stanowi spore wyzwanie. Warto ją wypróbować - o ile nie mamy nic przeciwko… zaczynaniu każdego poziomu od nowa wiele razy.