MIUI 12 na serię Redmi Note 9 globalnie. Kiedy?

MIUI 12 na Redmi Note 9, 9S i Pro jeszcze w październiku

Redmi Note 9 / Foto: Xiaomi

Na kolejne popularne smartfony Redmi w wersji global zawita duża aktualizacja systemu MIUI 12. Kiedy to nastąpi?Informacja jest rzetelna, ponieważ została zdradzona przez oficjalne źródło. Brytyjski serwis Xiaomi ujawnił, że MIUI 12 dla rodziny Redmi Note 9 będzie wypuszczane od 20 października 2020 roku.Tradycyjnie nie wszyscy użytkownicy otrzymają nowy system od razu. Aktualizacja jest dystrybuowana etapami - jedni dostaną ją szybciej, natomiast inni będą musieli poczekać. Przeznaczona jest na telefony w wersji global, czyli tej sprzedawanej w Polsce.Możecie jednak spróbować skrócić oczekiwanie używając poniższego sposobu:MIUI 12 wprowadza bardzo dużo zmian zarówno wizualnych, jak i funkcjonalnych. Interfejs został znacznie przebudowany i uzupełniono go o autorski silnik animacji. Dzięki temu animowany jest praktycznie każdy element systemu, co naprawdę cieszy oko.Oprócz tego Xiaomi wprowadziło znacznie usprawnioną obsługę uprawnień z możliwością podejrzenia historii i sporo funkcji dotyczących ochrony prywatności. Użytkownik może na przykład usuwać informacje i dane EXIF ze zdjęć przed udostępnieniem.Smartfony objęte aktualizacją MIUI 12: Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, POCOPHONE F1, POCO F1, Mi 10 Pro, Mi 10, POCO F2 Pro, POCO X2, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7S, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Mi Note 10 Lite.