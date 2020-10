Windows 10 zrobił się wścibski. Pyta użytkowników, do czego go używają

Wszystko dla dobra konsumenta.





Po co Microsoftowi taka wiedza?

Nowa, eksperymentalna funkcja zagościła w Windows 10 Insider Preview Build 20231. W udostępnionej dziś kompilacji pojawiła się nowa strona wyświetlana w ramach Windows OOBE (Out Of the Box Experience). Użytkownicy uruchamiający system Windows 10 po raz pierwszy po instalacji będą mogli zaznaczyć, do jakich zastosowań będą wykorzystywać oprogramowanie Microsoftu.Przedstawiciele giganta z Redmond podali, że nowa karta prezentowana w ramach OOBE ma pomóc lepiej spersonalizować oprogramowanie do danej formy użytkowania. W jaki sposób? Microsoft informuje, że na podstawie udzielonych odpowiedzi system będzie w stanie automatycznie aktywować lub dezaktywować wybrane składniki systemu Windows, takie jak usługi i funkcje.