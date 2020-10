Obiektyw Google będzie można uruchomić z kolejnego miejsca

Nareszcie.





Obiektyw Google pojawi się w kolejnym miejscu

Obiektyw Google to jedna z bardziej zaawansowanych usług od giganta z Moutain View. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję, by badać elementy widoczne w kamerze. Za jej pomocą możemy m.in. zidentyfikować nieznaną roślinę czy owada, a także przetłumaczyć szybko tekst.Na Androidzie należy najpierw przejść np. do Asystenta Google i tam odnaleźć się. Pierwsi użytkownicy zaczęli zauważać możliwość uruchomienia funkcji z poziomu wbudowanej aplikacji Google. Oczywiście program można pobrać oddzielnie ze Sklepu Play - inaczej jest on jednak także obecny w systemie.Kolorowy skrót pojawić na ma się na pasku wyszukiwania., ale także przyczyni się do wzrostu zainteresowania usługą. Obecnie dużo osób nawet nie wie o jej istnieniu.Co ciekawe, na urządzeniach z systemem iOS taki stan rzeczy obecny jest już od dawna. Tym bardziej więc może zdziwić fakt o zaimplementowaniu skrótu do Androida dopiero teraz. Lepiej późno niż wcale, prawda?Wygląda jednak na to, że mamy do czynienia z testami. Funkcja nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniona, więc może minąć trochę czasu zanim wszyscy ją u siebie zobaczą. Należy uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. Google