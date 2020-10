WindowsFX 10.6 Free Edition. Kiedy lubisz Windowsa, ale chcesz Linuxa

Open source z Brazylii.

W sieci ukazała się właśnie najnowsza wersja ciekawej dystrybucji Linuxa, którą niemal każdy laik z miejsca pomyli z systemem Windows 10. WindowsFX 10.6 debiutuje w odmianie Founders Edition (w cenie "co łaska") oraz wariancie darmowym o nazwie FREE Edition. Masz dość niebezpiecznego i przestarzałego Windows 7? Nie chcesz płacisz za Windows 10 ? Oto coś dla Ciebie.WindowsFX to dystrybucja Linuxa rodem z Brazylii (dostępna także w języku angielskim), która bazuje na popularnym Ubuntu. Na użytkowników czeka przejrzysty i przyjazny interfejs graficzny Cinnamon, zmodyfikowany w taki sposób, by osoby korzystające wcześniej z Windowsa poczuły się jak w domu. Co ważne: WindowsFX jest kompatybilny z pisanym pod kątem OSu od Microsoftu oprogramowaniem .exe i .msi, za sprawą portu Wine.

Ekran logowania wygląda znajomo? Nic dziwnego - LinuxFX/WindowsFX ma przypominać Windows 10. | Źródło: Linuxfx

Korzystając z otwartoźródłowego WindowsFX użytkownicy Windowsa nie powinni czuć się zagubieni. | Źródło: Linuxfx

Na grafice interfejs w języku portugalskim, ale system jest dostępny także po angielsku. | Źródło: Linuxfx

Pobierz WindowsFX 10.6 i sprawdź, czy to system dla Ciebie

WindowsFX powinny zainteresować się osoby z mniej wydajnymi komputerami. System działa doskonale nawet na sprzęcie wyposażonym w leciwe procesory dwurdzeniowe oraz 2 GB pamięci RAM. Jego atutami są stabilna praca oraz oczywiście znacznie mniej zagrożeń czyhających na użytkownika. Malware pisane jest przede wszystkim z myślą o infekowaniu komputerów z Windowsem.Czym różni się WindowsFX FREE Edition od WindowsFX Founders Edition? Twórcy twierdzą, że system w płatnej wersji oferuje usprawnione wsparcie dla gier, aplikacji pisanych pod system Windows, sieci oraz drukarek. Founders Edition to to w gruncie rzeczy samo oprogramowanie, z kilka dodatkami.System WindowsFX 10.6 FREE Edition możecie pobrać już teraz, bezpłatnie, z naszej bazy z oprogramowaniem. Jestem szalenie ciekaw czy przypadnie Wam do gustu. Po pobraniu pliku ISO wystarczy wgrać go na nośnik USB za pomocą oprogramowania do tworzenia dysków Live USB.Źródło: Linuxfx