Przeglądarka Google z ważnymi zmianami. Chrome 86 już jest

Aktualizacja z mnóstwem nowości.





Chrome 86 – zmiany na komputerach osobistych

„Bezpieczne strony HTTPS wciąż mogą posiadać niezabezpieczone funkcje. Na początku roku Chrome zaczął zabezpieczać i blokować tak zwaną „zawartość mieszaną”

– niezabezpieczone treści na bezpiecznych stronach. Jednak strony HTTPS nadal mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników innymi sposobami, oferując na przykład pobieranie z niezabezpieczonych linków, czy też korzystając z formularzy, które nie przesyłają danych w bezpieczny sposób.”

Google nareszcie udostępniło użytkownikom kolejną wersję swojej przeglądarki. Chrome 86, bo tak brzmi jej nazwa, wprowadza wiele istotnych nowości, zarówno na desktopach, jak i urządzeniach mobilnych. Przekonajcie się, o jakie nowości chodzi.Przede wszystkim, w Chrome 86 Google wprowadziło wiele nowych funkcji, które poprawiają bezpieczeństwo użytkownika. Od teraz osoba korzystająca z przeglądarki zostanie ostrzeżona, jeżeli na stronie o standardzie HTTPS wypełni niezabezpieczony formularz. Podobnie, Chrome 86 ma też blokować niezabezpieczone pobieranie zapoczątkowane przez bezpieczne strony., informuje Google.Chrome 86 zgodnie z zapowiedzią pozwala już też szybko zmienić hasło , które zostało naruszone. W przypadku niektórych stron internetowych przycisk „Zmień hasło” w menedżerze haseł przeglądarki przenosi teraz nie na stronę główną witryny, a bezpośrednio do jej formularza zmiany hasła. Mowa o tych stronach internetowych, które wspierają schemat adresu URL o nazwie Well Known Change Password. W tej chwili należą do nich Twitter, Facebook, WordPress, GitHub oraz Google.