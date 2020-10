Wystartowała publiczna beta One UI 3.0. Polacy wyróżnieni przez Samsunga

Co nowego?





One UI 3.0 - nowości

One UI to nakładka rozwijana przez markę Samsung i stosowana w smartfonach z systemem Android, produkowanych przez tego producenta. Oprogramowanie, które zadebiutowało na urządzeniach z Androidem 9.0 Pie, doczekało się kolejnej, udostępnionej właśnie publicznie wersji beta. Beta One UI 3.0 debiutuje początkowo w Korei Południowej, ale Polska jest na liście wyróżnionych rynków.Wśród największych nowości w najnowszej wersji nakładki wymienić należy zupełnie nowy design najczęściej prezentowanych elementów interfejsu, czyli ekranu głównego i panelu powiadomień. Producent obiecał usprawnienia w zakresie wydajności, które powinny przełożyć się nie tylko na odczuwalnie szybsze uruchamianie aplikacji i przełączanie się pomiędzy nimi, ale także nieco dłuższy czas pracy na baterii. Istotne novum stanowią też rozbudowane opcje związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych.