Revolut - nowa funkcja do zarządzania płatnymi subskrypcjami

Wygodna nowość.

Usługi subskrypcyjne na dobre zadomowiły się w naszej świadomości. Praktycznie każdy z nas co miesiąc ponosi stałe opłaty za usługi i rozrywkę. Co gorsza, jest ich coraz więcej, a czasem trudno nad nimi zapanować szczególnie jeżeli aktywowaliśmy wybraną subskrypcję, ale okazała się ona zupełnie niepotrzebna.przygotował specjalną funkcję, która pozwoli zapanować nad subskrypcjami. Oczywiście pod warunkiem, że są one opłacane kartą popularnego fintech'u. W nowej zakładceużytkownicy znajdą każdą subskrypcję, powtarzającą się płatność lub polecenie zapłaty, które cyklicznie opłacane są z konta Revolut.Największą korzyścią z nowej zakładki Subskrypcje jest to, że można zobaczyć wszystkie swoje płatności cykliczne w jednym miejscu. To zdecydowanie ułatwi panowanie nad wydatkami.