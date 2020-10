Darmowa wersja YouTube Music kończy z uporczywym ograniczeniem

Jak to? Jeśli nie słyszeliście o tej opcji, to działa nieco podobnie jakby np. wgrać swoje filmy na YouTube i ustawić widoczność wyłącznie na prywatną - dostęp do odtworzenia wyłącznie po zalogowaniu na nasze konto. Wtedy YouTube działa w pewnym sensie jak dysk w chmurze na nasze filmy, a nie platforma do ich ogólnego udostępniania. Dzięki webowej aplikacji działającej jako rozszerzenie do Google Chrome można było dodać pliki dźwiękowe (muzykę, ale też np. audiobooki czy jakieś podcasty i inne treści audio) wprost z naszego komputera do muzycznej usługi Google. Później były dostępne w chmurze Google Play Music po zalogowaniu się na nasze konto.

Nie można już przesyłać własnej treści do Muzyki Google Play, a do YouTube Musić jeszcze nie można / foto. Instalki.pl



Niestety opcja rozszerzenia biblioteki o nasze pliki nie jest już dostępna w Muzyce Play, a mimo pogłosek z początku roku, wciąż nie trafiła do YouTube Music. Jednak można importować swoją już posiadaną bibliotekę do drugiej aplikacji. I tak, poza różnymi listami czy ulubionymi elementami z ogólnych zasobów Google Play Music, przeniesienie obejmuje także prywatne pliki audio, jeśli już takowe posiadacie.Gdzie w takim razie wyczekiwana nowość? Do tej pory dostęp do nich był realizowany tylko dla subskrybentów płatnego wariantu YouTube Music Premium, a obecnie nawet użytkownicy, który nie chcą wydawać pieniędzy na abonament, mogą korzystać ze swojej prywatnej biblioteki pozostałej z Muzyki Google włącznie z przesyłaniem jej np. na smart głośniki. Z nowości można też przytoczyć pojawienie się pozycji z listami przebojów w 57 krajach.Mimo wszystko wciąż czekamy na ponowne włączenie możliwości dodawania swoich plików do chmury - tym razem YouTube Music. Zamiast korzystać z karty microSD czy wbudowanej pamięci telefonu, można by było na bieżąco odtwarzać także nowododane utwory z chmury niczym pliki z Google Drive. To jedna z niewielu właściwości, której brakuje do pełni szczęścia w YouTube Music, a przecież nie wszystkie piosenki czy innego typu pliki dźwiękowe świata są dostępne w bazie, nawet jeśli mówimy o płatnej wersji usługi.Źródło: The Verge / Foto: Instalki.pl