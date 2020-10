Te smartfony Huawei mogą wkrótce stracić dostęp do Androida. Nadchodzi HarmonyOS

Jesteście na to gotowi?





Kirin 990 5G – seria Huawei P40 , seria Mate 30 oraz smartfony Honor

, seria oraz smartfony Honor Kirin 990 4G (nie wszystkie), 985, 820 (nie wszystkie)

Kirin 820 (nie wszystkie), 980, 990 4G (nie wszystkie)

Kirin 810, 710 (nie wszystkie)

HarmonyOS to otwartoźródłowy system rozwijany przez firmę Huawei, który ma pomóc jej uniezależnić się od Google. W trakcie wrześniowego Huawei Developer Conference 2020 dowiedzieliśmy się, że wersja beta HarmonyOS zostanie udostępniona programistom jeszcze przed końcem tego roku. Dziś wiemy już, na jakich smartfonach zadebiutuje autorski system Huawei. To bardzo ważna informacja dla Polaków, którzy kupili smartfony Huawei bez dostępu do usług Google. HarmonyOS ma zastąpić Androida na smartfonach z Huawei Mobile Services, pozbawionych Google Mobile Services.Listę smartfonów i plan aktualizacji urządzeń Huawei do systemu HarmonyOS (znanym także jako Hongmeng OS) zdradził w chińskim serwisie społecznościowym anonimowy leakster. Według jego doniesień, nowe oprogramowanie otrzymają nie tylko najnowsze smartfony, ale także wybrane modele wyposażone w starsze układy Kirin. Wśród wymienionych procesorów znalazł się nawet leciwy już Kirin 710.Na aktualizację w pierwszej kolejności liczyć mogą posiadacze smartfonów z najnowszym układem Kirin 9000, czyli przedstawicieli serii Huawei Mate 40 . W dalszej kolejności będą to sprzęty z procesorami: